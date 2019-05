Krise i United: Pogba i heftigt skænderi med egne fans

I teorien kunne Manchester United stadig nå femtepladsen, da de løb ind til sæsonens sidste kamp mod Cardiff hjemme på Old Trafford søndag eftermiddag.

I verdens største klub samler man dog ikke på femtepladser, og derfor var det småt med motivationen mod de allerede nedrykkede walisere, der alligevel højst overraskende vandt 2-0 over Ole Gunnar Solskjærs tropper. Det forhindrede dog ikke Paul Pogba & co. i at gå den obligatoriske runde, hvor fansene takkes efter en lang sæson.

Takkerunden gik imidlertid langt fra lige så smertefrit, som spillerne havde drømt om. Klubbens franske superstjerne blev overfuset af flere fans og kvitterede med en småprovokerende reaktion, der ikke ligefrem dæmpede gemytterne.

Pogba getting verbal abuse from Man United fans earlier today. pic.twitter.com/INwiN0tnkV — Football Fights (@footbalIfights) 12. maj 2019

Pogba confronting fans who want him out. pic.twitter.com/FlHj7PO9HY — Niall (@niallmoran_) 12. maj 2019

- Fuck af. Du er fucking lort. Ikke engang gennemsnitlig, lød det gentagne gange fra en ophidset fan, mens en anden henvendte sig til den norske manager.

- Ole, få styr på ham, lød det først. Og da Pogba gestikulerede tilbage, blev det vekslet til en opfordring til franskmanden.

- Hav noget fucking respekt, er nok den mest præcise oversættelse af de aggressive gloser, som Pogba måtte lægge ører til.

Det er ikke mindst Pogbas svingende præstationer og eksorbitante løn, der irriterer Manchester Uniteds fans. Ifølge Forbes tjente han 193 millioner sidste år, når sponsorater og bonusser er regnet med.

Han kan da også - trods alt - bryste sig af at være den største bidragsyder blandt Uniteds mange offensive stjerner. 13 mål og ni oplæg blev det til i Premier League-sæsonen.

Spørgsmålet er så, om bidraget fortsætter i næste sæson. Der har længe været forlydener om, at Pogba vil væk fra klubben - og allerhelst sydpå for at slutte sig til landsmanden Zinedine Zidane i Real Madrid.

Takkerunden skulle klares trods nederlaget. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Paul Pogba blev dog hurtigt overfuset af vrede fans. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

- Nærmest pinligt

Ole Gunnar Solskjær, der blev udstyret med en permanent kontrakt i slutningen af marts, da spillet på banen flød noget bedre end i sæsonens sidste kamp, er kommet i strid modvind efter en sæsonafslutning med blot to point i de sidste fem kampe mod Everton, Manchester City, Chelsea, Huddersfield og Cardiff.

Nordmanden var da heller ikke specielt begejstret over at gå rundt og takke publikum efter nederlaget.

- Det er nærmest pinligt at klappe ned mod dem, når man går af banen og får den opbakning, vi får. De er basen af denne klub. Grundlaget er så godt, og vi kommer tilbage.

– Vi har været dårlige. Vi har ramt muren i slutningen af sæsonen. Det er selvfølgelig meget skuffende. Det eneste positive er mere eller mindre, at sæsonen nu er slut. Vi sætter en stor steg over det og ser fremad. Vi ved, at vi er langt under det niveau, vi ønsker at være på, lød det efter kampen fra Ole Gunnar Solskjær.

Manchester United sluttede sæsonen på sjettepladsen som giver adgang til Europa League. Hvis Watford vinder FA Cup-finalen over Manchester City i næste weekend indtræder man dog allerede i anden kvalifikationsrunde.

Den starter allerede 25. juli. Samme dag som Manchester United har planlagt en træningskamp mod Tottenham i Shanghai...

Der var plads til håndtryk mellem Paul Pogba og Ole Gunnar Solskjær trods nederlaget. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

