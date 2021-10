Krise i United: Solskjær mødt af vrede spillere

Tirsdag blev der angiveligt afholdt et krisemøde i Manchester United, hvor spillerne, cheftræner Ole Gunnar Solskjær og den resterende stab var til stede.

Det skriver den engelske avis The Times.

Formålet med mødet var at få renset luften i truppen efter søndagens fatale nederlag til Liverpool, der angiveligt har fået ledelsen i Manchester United til at tvivle på Solskjær.

Ifølge avisen gik mødet på ingen måde stille for sig. Flere spillere skulle angiveligt på kryds og tværs have beskyldt hinanden for manglende motivation i træning, dårlig indsats til kampe og så videre.

Den helt store kritik gik dog til cheftrænere Ole Gunnar Solskjær. The Times skriver, at den norske træner blev mødt af flere kritiske spørgsmål fra uforstående spillere.

Solskjær har 'aldrig haft det værre' end efter Liverpool slog United 5-0 på Old Trafford Pressemøde: Solskjær har 'aldrig haft det værre' end efter Liverpool slog United 5-0

Én unavngivet spiller var blandt andet meget utilfreds med, at træneren altid foretrak de samme spillere, uanset hvor hårdt et arbejde der blev lavet til træning.

Én anden, unavngivet spiller havde sågar stillet spørgsmålstegn ved managerens beslutning om at gøre Harry Maguire til anfører blot seks måneder efter stopperens start i klubben.

Som The Times forstår det, føler Ole Gunnar Solskjær og hans stab sig på ingen måde sikre i jobbet, selvom det forlyder, at United-ledelsen har givet dem tre kampe mere til at bevise sig.

Den første af de tre finder sted på lørdag, hvor Manchester United tørner sammen med Totteham.

Læs også: Ronaldos diæt: Sådan får han drømmekroppen (+)