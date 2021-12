Krise: Største øretæve i 39 år

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Everton blev tirsdag aften tævet 1-4 af Liverpool i Merseyside-derbyet på Goodison Park.

Og det blev en øretæve, der skriver sig ind i historiebøgerne. For nederlaget til Jürgen Klopps mandskab er det største derby-nederlag på eget græs i ikke mindre end 39 år.

Tilbage i november 1982 blev 'The Toffees' smadret 0-5, hvor legendariske Bob Paisley sad i trænersædet hos udeholdet.

Tirsdag aften nettede Jordan Henderson og Diogo Jota én gang hver, mens Mohamed Salah blev dobbelt målscorer, og de var alle med til at banke søm i Everton-kisten.

Udvandrede før tid

Tingene fungerer ikke optimalt i Everton i øjeblikket. Traditionsklubben ligger og roder rundt på en 14. plads i den bedste engelske række, og der er blot fem point ned til nedrykningsstregen.

Oven i købet kunne tusindvis af fans se deres elskede hold blive banket i Merseyside-derbyet, mens andre ikke engang så opgøret til ende.

Ifølge Daily Mail forlod omkring 1000 af Everton-tilhængere stadion, længe før dommer Paul Tierney havde fløjtet opgøret af.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Everton-fans med en banner tirsdag aften, der viser utilfredsheden med klubbens manglende ambitioner. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

- Fyr ledelsen

Størstedelen af hjemmepublikummet så dog kampen til sidste fløjt, og deres frustrationer var til at få øje på.

- Fyr ledelsen! Sådan lød det fra Gwladys Street, der er den mest vokale tribune på Goodison.

Også ledelsen Bill Kenwright, Marcel Brands og Farhad Moshiri blev revset af klubbens egne tilhængere.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Everton og Rafael Benítez er uden sejr i deres seneste otte Premier League-kampe. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Frygter ikke jobbet

Med tirsdagens nederlag til Liverpool er Everton nu uden sejr i deres seneste otte Premier League-kampe. Man skal helt tilbage til 25. september, hvor 'The Toffees' fik tre point hjemme mod bundholdet Norwich.

Flere engelske medier - heriblandt The Guardian - spurgte cheftræner Rafael Benítez efter opgøret, om han frygter for sit job i Liverpool efter nederlaget og tilhængernes utilfredshed med ledelsen.

- Nej, jeg er professionel, og jeg har nok erfaring. Jeg kan se et hold, der giver alt. Spillernes engagement er der, fortæller den spanske cheftræner til The Guardian og tilføjer:

- Vi må analysere indsatsen og spillernes ønsker, og efterfølgende kan vi foretage de rigtige valg.

Rafael Benítez' og Evertons næste opgave bliver mandag 6. december, når Arsenal gæster Goodison.

Kom tæt på både agent Niclas Jensen og FCK-legenden Dame N'Doye i 'Agenterne'. Særligt en episode fik agentens hjerte til at springe et slag over.