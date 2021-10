Krisemøde i Premier League

Det er ikke i orden, at Newcastle United er blevet overtaget af Saudi Arabiens offentlige investeringsfond, som den saudiske kronprinsMohammed bin Salman er blandet godt og grundigt ind i.

Det virker til at være holdningen blandt de øvrige klubber i Englands bedste fodboldrække, der nu presser på for at få Premier League indkaldt til et hastemøde. Det skriver den engelske avis The Guardian.

Klubberne er ganske enkelt bekymrede for, at ligaen på sigt kan komme til at tage skade af, at Saudi Arabiens offentlige investeringsfond har købt sig ind i Premier League og ser ud til at investere massivt i Newcastle United den kommende tid.

Reelt er Saudi-Arabien med kronprins Mohammad bin Salman i spidsen de nye ejere i Newcastle. Foto: Ritzau Scanpix

Det kan ske ved at lønninger og overgangsumme bliver presset unaturligt højt op med saudernes indtog.

I Newcastle jubler tilhængerne over klubovertagelsen. Foto: Ritzau Scanpix

For to uger siden var problematikken på bordet under den seneste generalforsamling, men førsts torsdag blev de øvrige klubber angiveligt infomeret om, at overtagelsen var godkendt, da de kunne læse historien i medierne.

Det på trods af, at Premier League sidste år afviste at lade Saudi Arabiens offentlige investeringsfond købe sig ind i Newcastle, skriver avisen.

