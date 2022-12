Krisen afværget: Offensiven er tilbage

Mange ting er ikke, som de plejer at være i Premier League her tæt på årsskiftet.

Ligaen har lige været på standby i halvanden måned. Arsenal fører. Saudi Arabien - bedre kendt som Newcastle - ligger to'er.

Og helt nede på ottendepladsen finder vi sidste års Champions League-vindere fra Chelsea, der før tirsdagens opgør mod Bournemouth ikke havde vundet i fem Premier League-kampe i streg.

Den lurende London-krise blev imidlertid hurtigt afværget, da et overbevisende Chelsea-hold vandt med 2-0.

Artiklen fortsætter under billedet...

Allerede efter 24 minutter havde Chelsea scoret kampens to mål. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Fra løjtnant til general

For første gang i månedsvis så vi et gennemført eksempel på den type offensiv fodbold, som Chelsea-manager Graham Potter ønsker at spille: De hurtige pasninger og de dybe løb.

Og med spillere som Raheem Sterling, Mason Mount og Kai Havertz i offensiven burde det være en selvfølge.

Annonce:

Efter 24 minutter havde de tre ovennævnte spillere skabt og scoret to mål - ligeså mange, som Chelsea havde lavet i holdets seneste fem ligakampe før VM.

Raheem Sterling strålede mere, end han har gjort længe i den kongeblå London-klub.

Artiklen fortsætter under billedet...

Raheem Sterling satte tempo i Chelsea-offensiven. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Han skal vænne sig til at være stjernen, der ikke står i skyggen af Kevin de Bruyne i Manchester City.

Fra lyseblå til kongeblå - fra løjtnant til general.

Den forvandling er vigtig, hvis Chelsea og Graham Potters offensive projekt skal udfolde dets fulde potentiale.

Glæde og bekymring

Ud over Sterlings positive udvikling kan Potter glæde sig over en flot Premier League-debut til schweiziske Denis Zakaria på midtbanen.

Og bekymre sig over Reece James, der vendte tilbage fra en knæskade, men måtte lade sig udskifte undervejs med smerter og tårer i øjnene.

Artiklen fortsætter under billedet...

Reece James i tårer på græstæppet. Han kunne tydeligvis mærke, at skaden var brudt op igen. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Og nå ja, Bournemouth spillede også med - især i den sidste halve time af opgøret.

Annonce:

Men med danske Philip Billing på banen og den nye medejer, den amerikanske Hollywood-skuespiller Michael B. Jordan, på tilskuerrækkerne, kunne de intet stille op.

De mødte et forvandlet Chelsea-hold. Som ved et trylleslag. Man kan vel heller ikke forvente andet end en smule magi, når man har en manager med efternavnet Potter svingende med taktstokken - eller tryllestaven - fra sidelinjen.