Krisen kradser: Liverpool fik røvfuld

Brighton var mindst et niveau over Liverpool, da holdet fra sydkysten lørdag gjorde det af med vicemestrene.

3-0 vandt hjemmeholdet efter en meget overbevisende indsats og to flotte scoringer af kantspilleren Solly March og et af indskifteren Danny Welbeck.

Med sejren stryger Brighton forbi Liverpool i tabellen, hvor de nu ligger henholdsvis nummer syv og otte.

For Liverpool var det tredje kamp i træk uden sejr siden nytår. 1-3 mod Brentford og 2-2 mod Wolverhampton var det blevet til inden lørdagens lussing.

Foto: GLYN KIRK/Ritzau Scanpix

Liverpools spillemæssige niveau var fra langt tiders storhed under Jürgen Klopp. Det skyldes både en stribe uprovokerede fejlafleveringer og hjemmeholdets aggressive presspil.

Brighton-holdet havde helt tydeligt et anderledes overskud, og det gav også en lille håndfuld farlige situationer foran Alisson Beckers mål i en målløs første halvleg.

Den ene udløste et straffespark, som den brasilianske keeper havde begået ifølge kampens dommer, men det blev hurtigt trukket tilbage igen på grund af en offside i opspillet.

Liverpool slap med skrækken, men knap var anden halvleg sat i gang, inden holdets passive tilgang blev straffet.

Stopper Joël Matip kiksede en simpel aflevering til Jordan Henderson, og få sekunder senere lå bolden bag Alisson. Solly March prikkede den over stregen efter forarbejde af livlige Kaoru Mitoma.

En håndfuld minutter senere var opskriften den samme. Liverpool mistede bolden, og efter lynhurtigt spil sendte Solly March få øjeblikke senere Brighton på 2-0 med en flot, kantet afslutning.

Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Liverpools modsvar var tungt og mangelfuldt. Kun en enkelt mulighed til nyankomne Cody Gakpo blev det til, inden indskifteren Danny Welbeck lukkede kampen efter 82 minutter med en fremragende aktion.

Andetsteds blev Evertons krise forlænget, da Southamptons supertekniker James Ward-Prowse med to sublime mål vendte 0-1 til en 2-1-sejr på udebane.

Det andet blev sat ind direkte på frispark, og det var 16. gang, at Ward-Prowse gjorde det i Premier League. Kun David Beckham har med 18 frisparksmål lavet flere ifølge statistikfirmaet OptaJoe.

Endeligt skaffede Brennan Johnson med to træffere oprykkeren Nottingham Forest 2-0 over Leicester, og Daniel Podence sørgede for Wolverhamptons 1-0-sejr over West Ham.