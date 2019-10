Kriseramt Eriksen: Dårligste start nogensinde

Eriksens muligheder

Det kan ske til vinter

Ifølge AS har Real Madrid lukket døren. Den spanske storklub kommer ifølge sportsavisen ikke til at hente nye spillere i det kommende transfervindue.

Det virker ikke sandsynligt, at andre af de store spanske klubber går efter danskeren til januar, og kommer der et bud, er det mest nærliggende at tro, at det kommer fra Manchester United.

De Røde Djævle har før været ude efter Christian Eriksen, og det er Tottenhams sidste chance for at tjene penge på ham. Men det ville være overraskende, hvis han lavede et internt skifte i England, da Eriksens ambition er at prøve noget nyt.

Det kan ske til sommer

Christian Eriksens kontrakt med Tottenham udløber efter denne sæson, og som transferfri står han i en rigtig god forhandlingsposition til sommer. Klubber skal ikke betale transfer for ham, og det vil betyde, at hans løn kommer til at stige betragteligt i hans kommende klub.

Det helt store spørgsmål er, hvem der kommer til at byde ind på midtbanespilleren. For hvad hjælper det, at han er transferfri, hvis ikke man mener, at han har niveauet til at forstærke holdet?

Juventus har de seneste år hentet mange på en fri transfer (senest Can, Ramsey og Rabiot), men italienerne er ganske godt besat på midtbanen.

Real Madrid kunne sagtens tænkes at gå benhårdt efter Paul Pogba, og Eriksen risikerer at måtte sige ja til en klub, der umiddelbart er på en lavere hylde, end han oprindeligt havde håbet.

En forlængelse med Tottenham er også stadig en mulighed, men det har Eriksen tidligere afvist. Det ville være noget af en drejning, hvis han alligevel fortsætter i London-klubben.