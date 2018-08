Kritik af dansk stjerne: 'Arrogante' Eriksen må vige pladsen

Det er snart tre år siden, at Danmarks største fodboldstjerne, Christian Eriksen, scorede på direkte frispark i den bedste engelske række, Premier League.

Det skete i 2-2-opgøret, da Tottenham 4. oktober 2015 gæstede Swansea, hvor danskeren stod for begge Spurs' scoringer, da han fra to nærmest identiske frisparkspositioner passerede polske Lukasz Fabianski.

Siden da har dødboldsspecialisten ofte været at finde bag bolden ved enten hjørne- eller frispark for de hvidblusede.

Det må dog snart ændre sig. I hvert fald hvis det står til Daily Mails klummeskribent, Martin Samuel.

Forskelsbehandling

Her får den danske landsholdsspiller en hård medfart af skribenten, som mener, at Trippier med weekendens perle satte en tyk streg under kvalitetsforskellen imellem de to.

- Eriksen brændte to gange. Senere i kampen, da Trippier endelig fik lov, scorede han fra en tilsvarende position, skriver Samuel.

- Trippier viste sig at være en fremragende frisparksskytte for England under VM. Eriksen blev ikke degraderet, og han var for arrogant til at træde til side, fortsætter han.

Dermed lægger skribenten ikke fingre imellem og påpeger desuden, hvilken forskel der ville have fundet sted, hvis situationen havde været med omvendt fortegn.

- Hvis en engelsk spiller konsekvent havde brændt tre år i træk - herunder 16 gange i sidste sæson - og klubben havde en fremragende udenlandsk dødboldsspecialist i truppen. Der ville englænderen i faste vendinger få fortalt, hvem den nye skytte var. Hvorfor gælder det samme ikke her? afslutter Samuel.

Jublen var til at få øje på, efter Trippier krøllede kuglen op i hjørnet til 2-1. Foto: Nick Potts

At Eriksen ikke har scoret på frispark i Premier League i de seneste sæsoner betyder ikke, at fynboen har glemt, hvordan man sparker til kuglen. I februar formåede han således at passere legendariske Gianluigi Buffon på direkte frispark i Champions League-ottendedelsfinalen på Juventus Stadium i en medrivende 2-2-kamp

Den danske stjerne skal i aktion igen mandag 27. august, når Spurs gæster Old Trafford og Manchester United. Om det her bliver Eriksen eller Trippier, som vil stå for dødboldene, bliver interessant at følge.

