Kritik efter fodboldspillers flystyrt: - Det er helt vanvittigt

- Det er helt vanvittigt at flyve over Den Engelske Kanal med en enkelt motor i dårligt vejr, vurderer international flyekspert, mens dansk ekspert selv har en lille flyver, som han dog kun bruger om sommeren

Mandag aften forsvandt et privatfly over Den Engelske Kanal, og ombord var udover piloten også fodboldspilleren Emiliano Sala, der netop var solgt fra Nantes til Premier League-klubben Cardiff for 127 millioner kroner.

Håbet om at finde fodboldspilleren i live er efterhånden ikke ret stort, og nu møder selve flyturen fra Nantes til Cardiff hård kritik fra en luftfartskonsulent ved navn Jorge Polanco.

- At flyve over kanalen i dårligt vejr med kun en enkelt motor. Det er helt vanvittigt. Nogen har ladet fyren gøre noget skørt, og det har formentlig kostet ham livet, siger han til argentinske TYC Sports.

- Der er nogen, der ikke har rådgivet spilleren godt. Det er som at flyve ved Antarktis om vinteren med et fly på den størrelse. Det kan blive ramt af såkaldt icing, og dermed stopper motoren, og jeg tror, at der er sket noget i den retning.

- Jeg forstår ikke, hvem der lod den flyve, og jeg er overrasket over, at de gjorde noget som dette, lyder det fra kaptajnen.

Helt så forarget er en dansk ekspert imidlertid slet ikke.

Paul Hulme Harrison, der er formand i Ingeniørforeningens Flyvetekniske Selskab, peger på, at den forsvundne flyver Piper PA-46 Malibu normalt ikke giver problemer.

- Der er tale om en meget robust og driftsikker motor, der har kørt fint i tusindvis af flyvere. Jeg har kammerater, der ejer sådan en, og han flyver til England, og han flyver til Middelhavet, siger danske Harrison til Ekstra Bladet.

- Hvis du kigger på de europæiske luftfartsregler, så må man godt flyve ud over vand med en enkelt motor, men hvis motoren er dårlig, så skal man jo ned, og så rammer man vandet på et tidspunkt.

Han peger på, at der er stor forskel på, om der er tale om en privat flyvning med venner og familie eller kommerciel flyvning, som der er blevet købt billetter til.

- På store kommercielle fly har man jo sagt, at man mindst skal have to motorer for at flyve ud over vandet, for man skal jo kunne komme hjem på den ene motor. Der er regler for, hvor lang tid man må hænge over vandet med en motor, siger Harrison.

Han peger på, at når Copenhagen Airtaxi flyver fra Roskilde til Anholt og Læsø om sommeren, så er det med to benzinmotorer, mens det fra europæisk side er accepteret, at man kan flyve små fly med en enkelt motor, hvis motoren er god nok.

- Jeg flyver selv med min egen lille Piper, og det kan være, at jeg falder i vandet, men det er en risiko, jeg løber. Men det er kun en risiko, jeg løber om sommeren, og kun hvis jeg er så højt oppe, at jeg har tid til at skrive om hjælp, hvis jeg går i stå.

- Jeg skal have tid til at råbe om hjælp til dem, der skal have mig op af vandet. Om de har taget højde for, at det i det engelske er ikke til at sige noget fornuftigt om, siger Harrison.

Men er der noget særligt farligt ved at flyve over den engelske kanal, når vejret er dårligt?

- Nej, ikke mig bekendt. Der er forfærdeligt vejr mange steder, og det kan være svært at sige noget om vejret. Der kan sagtens være godt vejr for oven, selvom det er skidt hernede.

Chefen for eftersøgningen undrer sig over, hvordan flyet kan være forsvundet - hvilke bud kan der være her?

- Det mest sandsynlige er, at det ligger på havets bund. Den kan jo kun flyve de timer, som der er brændstof til, så den kan ikke være længere væk, og var den landet på land, så var den nok fundet.

- Er den landet på vand, så flyder den et stykke, og så synker den til sidst og ligger på havets bund, siger Paul Hulme Harrison

Flyeksperten regner med, at man finder flyet, og herefter vil man vente på havarirapporten.

