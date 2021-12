Kritiserer egne fans for tilråb

Premier League-klubben Everton har efter torsdagens opgør mod Chelsea følt sig nødsaget til at rette en kritik mod en del af klubbens egne fans.

Det sker, fordi en gruppe fans i løbet af kampen sendte homofobiske tilråb i retning af en unavngivet Chelsea-spiller.

- Everton fordømmer de homofobiske tilråb rettet mod en Chelsea-spiller her til aften (torsdag) på Stamford Bridge, skriver klubben på Twitter.

- En sådan opførsel er uacceptabel og repræsenterer ikke klubbens værdier eller vores samlede fanbase.

Evertons homoseksuelle fangruppering Rainbow Toffees skrev på Twitter, at der var blevet sunget en sang om en 'Chelsea Rent Boy', der refererer til en homoseksuel mandlig prostitueret.

Det fik klubben til straks at fordømme tilråbene.

- Gennem vores 'All together now'-kampagne fremelsker og hylder vi diversiteten og inklusionen i vores klub, spillet og vores samfund, skriver klubben.

- Vi forventer, at vores fans udviser disse værdier ved at afstå fra at bruge diskriminerende tilråb i fremtiden.

Tilbage i august var byrivalerne Liverpool på banen med en lignende kritik af egne fans, som ved den lejlighed brugte de samme tilråb mod den skotske midtbanespiller Billy Gilmour, der er udlejet fra Chelsea, under en kamp.

Kampen mellem Chelsea og Everton på Stamford Bridge endte 1-1.