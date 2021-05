Krydser fingre: 'Han er så vigtig'

Andreas Christensen skal helst ikke være ude i for lang tid, hvis det står til Chelsea-manager Thomas Tuchel.

I Chelseas 2-1-sejr ude over Manchester City udgik den danske landsholdsspiller med en skade i baglåret i slutningen af første halvleg.

Tuchel oplyser, at Andreas Christensen har haft en pause i sidste måned med noget, der kunne ligne det samme.

- Han blev skadet for nogle uger siden med den samme skade. Jeg håber, at det ikke er så slemt, og at vi får ham tilbage. Han er så vigtig for os, siger Tuchel til BBC Sport.

I midten af april sad Andreas Christensen ude i nogle få kampe med en skade, og det var en kortvarig pause. Tyskeren håber på en gentagelse denne gang.

Chelsea mangler at spille fem kampe i denne sæson. Heriblandt skal Chelsea spille FA Cup-finale mod Leicester 15. maj samt Champions League-finale 29. maj mod Manchester City.

Sidstnævnte kamp spilles om præcis tre uger. To uger senere venter EM-slutrunden med tre gruppekampe for Danmark i Parken i København.

Andreas Christensen (til venstre) udgik lørdag med en skade for Chelsea, som endte med at vinde 2-1 ude over Manchester City i Premier League. Foto: Laurence Griffiths/Ritzau Scanpix

Hvis Tuchels forhåbninger går i opfyldelse er Andreas Christensen tilbage til de store begivenheder, men først skal danskeren undersøges nærmere.

Lørdagens sejr over City blev en realitet på to mål i anden halvleg - det sidste to minutter inde i overtiden.

- Det fortæller mig, at vi kan stole på vores fitness, og det er en fantastisk følelse i slutningen af en lang sæson. Vi kan også stole på vores holdånd, vi bliver ved med at kæmpe.

- Dette hold stopper aldrig. Spillerne vil ikke tabe, de vil det så meget, siger Tuchel.

Chelseas næste kamp er London-opgøret hjemme mod Arsenal i Premier League på onsdag.