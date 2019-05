Kun bekræftelsen mangler: Skriver under med PSG

I den seneste tid har Manchester United-spilleren Ander Herrera været rygtet på vej væk fra den engelske storklub i forbindelse med, at hans kontrakt udløber til sommer. Nu ser det også ud til, at han har fundet sig en klub.



Det skriver den spanske sportsavis AS, som peger på, at han har skrevet under på en fireårig aftale med Paris Saint Germain. Det er angiveligt kun offentliggørelsen, der mangler at komme.



Dermed kan han se frem til at skifte arbejdsplads efter 30. juni, som er slutdatoen på den kontrakt, som han har med United. Derefter kan han ifølge føromtalte avis se frem til en ugeløn på omkring én million.



I Paris har man i det hele taget haft en række spanske spillere i klubben, og Ander Herrera bliver den syvende i rækken efterQuique de Lucas, Mikel Arteta, Cristóbal Parralo, Jesé, Yuri Berchiche og Juan Bernat.

Ander Herrera i kamp med Pierre-Emile Højbjerg. Foto: AP

Herrera er endvidere udset til at erstatte Adrien Rabiot, som forlader klubben til sommer på en fri transfer. Det er dog ikke kommet frem endnu, hvor han fortsætter karrieren, men rygterne har både sendt ham til Premier League og Barcelona.Det er indtil videre blevet til 189 kampe for Ander Herrera for Manchester United, hvor han har lavet 20 mål og 28 assister til følge, og han har både vundet FA Cuppen, Community Shield, Carabao Cup og Europa League i den periode, han har været i United.

