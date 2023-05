Kvinde indrømmer stalking af stjerner: Brugte 21 telefonnumre

Chelsea-profilen Mason Mount oplevede blandt andet, at den 21-årige Orla Melissa Sloan kontaktede ham fra 21 forskellige telefonnumre

Han er i øjeblikket jagtet af storklubber som Manchester United og Liverpool.

Men gennem en længere har Chelsea-profilen Mason Mount også været forfulgt af en stalker.

For 21-årige Orla Melissa Sloan, der blandt andet er kendt på Instagram og TikTok, har nemlig onsdag erkendt sig skyldig i at have forfulgt og chikaneret flere fodboldspillere. Heriblandt Mason Mount.

Det skriver BBC.

Mason Mount og Orla Melissa Sloan var i en periode i et forhold, men efter at det sluttede, skulle hun have 'bombarderet' fodboldspillere med beskeder.

Brugte 21 telefonnumre

Ifølge anklageren, Jason Seetal, skulle forfølgelsen være sket, i op til fire måneder efter at deres forhold sluttede.

Det medførte, at han i starten blokerede hendes telefonnummer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Også 21-årige Billy Gilmour, som er tidligere holdkammerat med Mason Mount, har følt sig forfulgt af Orla Melissa Sloan. Foto: David Cliff/Ritzau Scanpix.

Kort efter begyndte han dog at modtage beskeder fra nye numre.

Annonce:

Det skulle nemlig vise sig, at hun benyttede hele 21 forskellige telefonnumre til at kontakte Mount.

- Gav søvnproblemer

I en erklæring udtalte Chelsea-spilleren, at han havde været bekymret for, hvad hun kunne finde på.

- Frøken Sloan ved, hvor jeg bor, og hvor jeg træner. Jeg er bekymret for, at hun - hvis hun ikke er i stand til at kontakte mig - så bare dukker op i mit fitnesscenter.

Ud over Mason Mount erkendte Orla Melissa Sloan sig også skyldig i at have forfulgt Brighton-spilleren Billy Gilmour og chikaneret Chelsea-spilleren Ben Chilwell.

Billy Gilmour fortalte i retten, at hendes forfølgelse af ham havde haft stor inflydelse på hans liv, hvilket blandt andet havde medført markante søvnproblemer for ham.

Domsafsigelsen forventes at finde sted 20. juni.