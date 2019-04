Kynisk klausul - sådan snød storklub rivaler

Efter et større tovtrækkeri lykkedes det for snart halvandet år siden endelig for FC Barcelona at få fat på ønskespilleren, Liverpools Philippe Countinho. Trods Coutinhos eget ønske om et skifte, var Liverpool utroligt svære at handle med, og FC Barcelona måtte gå rigtig langt for at få handlen gennemført.

Udover en skyhøj pris om omkring en milliard kroner måtte FC Barcelona også indvillige i at få skrevet en særlig klausul ind i handlen.

Liverpool fik nemlig gennemtrumfet, at FC Barcelona skal betale en præmie på 100 millioner pund, hvis de vil købe en Liverpool-spiler. Det skriver den engelske avis Daily Mail.

Det vil i praksis betyde, at der lægges 100 millioner pund over i spillerens pris.

Vil FC Barcelona eksempelvis købe Mohamed Salah, der menes at være cirka 130 millioner pund værd, skal de altså slippe 230 millioner pund for at købe ham fri af Liverpool.

Klausulen blev skrevet ind for at undgå en ny situation som den med Countinho, hvor der var meget drama i tiden op til skiftet.

Derudover har FC Barcelona også købt både Javier Mascherano ogLuis Suárez i Merseyside-klubben, som nu var træt af at se den spanske gigant løbe med klubbens stjerner.

Klausulen udløber dog ifølge Daily Mail efter sommeren 2020, hvor FC Barcelona måske igen kan få lov til at gå på rov blandt Liverpools stjernespillere.

Se også: Bommert: United-træk afsløret

Se også: 'Verdens bedste' latterliggjort: - Pinligt

Se også: Barca-boss afviser Neymar: Ham her er meget bedre