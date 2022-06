Lægger sig fladt ned: - Et øjeblik af vanvid

Robin Olsen havnede i en meget ubehagelig situation, da Premier League-sæsonen blev afsluttet for nogle uger siden.

Her blev den tidligere FC København-målmand nemlig overfaldet af en fan, da Aston Villa havde tabt 2-3 til Manchester City.

Tilhængeren løb på banen sammen med en masse andre fans, fordi resultatet betød, at Manchester City havde vundet mesterskabet.

Nu har den unavngivne fodboldfan så fået sin straf. Den lyder på karantæne fra alle stadions i England de kommende fire år. Det skriver BBC.

Og det britiske medie fortæller ligeledes, hvad Manchester City-tilhængeren sagde i retten, hvor han modtog sin straf.

- Det var en uintelligent handling, og jeg fortrød den med det samme. Det var et øjeblik af vanvid.

- Ren begejstring. Jeg har set fodbold på stadion i mere end 20 år. Jeg er sæsonkortholder og har aldrig været på banen før.

Den 37-årige fodboldfan forklarede ligeledes, at den dumme handling var drevet af lidt for meget alkohol.

Men sket er sket, og nu må han nøjes med at følge sit hold hjemmefra sofaen, når den nye Premier League-sæson begynder om lidt over to måneder.