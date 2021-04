Lægger sig fladt ned: - Fortryder dybt

Roman Abramovich og Chelseas bestyrelse fortryder dybt, at de involverede sig i European Super League

Der venter en stor opgave for klubejerne i nogle af verdens største og rigeste klubber, hvis de skal have fansene over på deres side efter det kuldsejlede projekt European Super League.

Næste mand på rampen er Chelseas russiske ejer, Roman Abramovich, der sammen med klubbens bestyrelse beklager, at man lod sig friste af de mange penge i Super League.

- Ejeren og bestyrelsen forstår, at man ikke burde have involveret klubben i sådan et projekt. Det er en beslutning, vi fortryder dybt, lyder det blandt andet i en skrivelse på klubbens hjemmeside, som er skrevet på vegne af Roman Abramovich og bestyrelsen.

Chelsea var angiveligt den første klub, der fik kolde fødder og besluttede at trække sig fra Super League. Det skete, kort efter at der var foregik en protest foran Stamford Bridge forud for Premier League-kampen mod Brighton tirsdag aften.

Artiklen fortsætter under billederne..

Petr Cech diskuterede med fansene under protesterne. Han har en fortid som spiller i klubben, men fungerer i dag som rådgiver for klubben. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

Protesterne udsatte tirsdagens kamp mod Brighton med 20 minutter. Foto: Matthew Childs

Klubben fastholder, at man modvilligt sluttede sig til de øvrige klubber i den økonomisk attraktive liga - og altså ikke var en del af planlægningen, men at man frygtede at blive distanceret af de øvrige europæiske og engelske klubber.

Chelsea Supporters’ Trust har efterfølgende krævet bestyrelsesmedlemmers afgang på baggrund af balladen om Super League.

Ifølge Chelseas brev til fansene har man allerede været i dialog med flere fangrupper for at høre deres synspunkter og bekymringer.