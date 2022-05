Lækket på nettet: Heftig kritik

Mange tabte sikkert underkæben, da Newcastle sidste år blev overtaget af Saudi Arabien, der omgående gjorde klubben til verdens rigeste.

Der er naturligvis delte meninger om dét ejerskifte, og nu er Newcastle igen blevet mål for kritik.

Det sker efter et læk på Twitter, der angiveligt viser klubbens nye udebanetrøje for den kommende sæson. Trøjen ligner nemlig umiskendeligt det saudi arabiske landsholds trøjer.

Ifølge lækket ser den nye Newcastle-udebanetrøje således ud:

Og her ses det saudiske landsholds trøjer, da holdet var i aktion i VM-kvalifikationen tidligere i år.

Hvor meget synes du, trøjerne ligner Newcastles nye udebanetrøje? Foto: Ahmed Yosri/Ritzau Scanpix

Sportswashing

Trøjernes lighed har ført til en reaktion fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty. Det skriver The Guardian.

- Hvis Newcastle United bærer de saudi arabiske farver på deres udebanetrøje næste sæson, er det et tydeligt tegn på 'sportswashing', siger Amnesty.

'Sportswashing' er, når stater forsøger at få positiv omtale gennem sport.

Da Premier League godtog Saudi Arabiens køb af Newcastle, forsikrede ligaen, at der var garanti for, at Saudi Arabien ikke ville kontrollere den store engelske traditionsklub. Men Amnesty mener, at de nye udebanetrøjer tyder på, at den garanti ikke overholdes:

- Det viser den saudiske økonomis magt og statens fortsatte beslutsomhed om at 'sportswashe' dets brutale og blodige regime. Vi skal alle stå imod Saudi Arabiens propaganda og være bevidste om, hvad der foregår.

Intet er officielt

The Independent skriver, at Newcastle ikke har villet udtale sig om lækket af trøjen, og at klubben først har tænkt sig officielt at offentliggøre den nye udebanetrøje, når den nuværende sæson er slut.

Newcastle har aldrig før båret kombinationen af de saudiske farver på deres fodboldtrøjer. Klubben beholder tilsyneladende de traditionelle hvide og sorte farver til deres hjemmebanetrøjer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet har netop lanceret en podcast om det skandaleombruste VM 2022 i Qatar. Du kan høre første afsnit her: