Landsholdsspillers far under alvorlig anklage - nu undersøger forbundet

Det engelske fodboldforbund undersøger nu en sag om, at Chelsea skulle have betalt Andreas Christensens far et stort beløb, da klubben hentede ham til som teenager

Bagsiden i engelske aviser er forbeholdt den største sportshistorie, og hos den anerkendte avis The Independent har danske Andreas Christensen indtaget netop den plads - eller snarere hans far og klub.

Avisen kan nu fortælle, at det engelske fodboldforbund, FA, er gået ind i sagen, som opstod efter Politikens Football Leaks-afsløring om, at der var udbetalt en anseelig sum penge til forsvarsspillerens far efter skiftet fra Brøndby til Chelsea. Og klubber må ikke betale forældre, når de er mindreårige.

Andreas Christensen rammer bagsiden på Independent, men for det negative. FA er gået ind i en undersøgelse af det, #FootballLeaks og @politiken skrev om sidste år ifht en mulig ulovlig betaling til faren ifbm transferen fra Brøndby i 2012 #pldk #cfc pic.twitter.com/DxZeoYAfJH — Daniel Ortved (@DanielOrtved) March 2, 2019

I 2012 tog han springet til den engelske storklub, og her skulle Sten Christensen have modtaget millioner i løn fra Chelsea via en aftale som falsk talentspejder. Ifølge den danske avis var der intet, der tydede på, at han udførte det job.

Politikens dokumenter viser angiveligt, at faderen tiltrådte samme dag som sønnen og fik 11.400 pund plus moms om måneden i 4 år. I alt godt 5 millioner kroner.

- Prøv at høre, det er en historie, som I har fået fra en eller anden ukrainer eller sådan noget. Det har jeg slet, slet ingen kommentarer til overhovedet, udtalte Sten Christensen dengang, mens Chelsea nægtede at knytte en kommentar.

Det kan de dog blive nødt til - i hvert fald over for fodboldforbundet.

Liverpool og Everton har i de seneste år fået bøder for lignende adfærd, og FIFA har netop frataget Christensens klub retten til at købe spillere i to transfervinduer, fordi de har omgået reglerne med mindreårige spillere. En sag Chelsea har anket.

I FIFA's undersøgelse fremgik det blandt andet, at Chelsea havde betalt 155.000 pund til Bertrand Traores mor.

FA undersøger også en sag, der vedrører Dortmunds stjerneskud Jadon Sancho. Her skulle det dog være agenten, der har scoret pengene, da Sancho var for ung.

