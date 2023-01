Langer ud efter Frank: - Bøjer reglerne!

Man kan efterhånden skrive flere tykke bøger om Jürgen Klopps ageren i pressen. Eller i hvert fald én når hans hold vinder, og én når hans hold taber.

Mandag aften fik Liverpool ørene i maskinen, da Brentford sendte favoritterne hjem fra London med et 3-1-nederlag i rejsetasken, og den karismatiske, tyske manager var ikke tilfreds med dommerindsatsen.

Jürgen Klopp havde ikke meget at være tilfreds med mandag aften. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Klopp mente, at Bryan Mbeumos scoring skulle være annulleret for et frispark på Ibrahima Konaté, ligesom tyskeren var stærkt utilfreds med Brentfords offensive dødbolde.

- Når jeg siger, at de bøjer reglerne ved offensive standardsituationer, og det gør de, tag ikke fejl, de er kloge omkring det, men de gør det, så mener jeg, at hvis man kigger nærmere på hver situation, vil man finde fem forseelser, sagde Jürgen Klopp ifølge The Guardian og fortsatte.

- Men fordi, det er så kaotisk, så er der ingen, der ser det. Det er det, de gør, og det er rigtig godt, de reagerer på forskellige ting.

- De spiller sådan her mod os, men mod andre hold spiller de fodbold, og det er fantastisk, lød den visne rose fra Klopp, der insinuerede, at Brentford ikke gjorde meget andet end at spille lange bolde.

Respekten mellem Klopp og Frank er dog ikke til at tage fejl af. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Dog skal det nævnes, at Jürgen Klopp også reelt roste Thomas Frank og Brentfords evner til at åbne Liverpool op, ligesom Klopp er imponeret over London-klubbens placering i ligaen.

Da Thomas Frank blev spurgt til Klopps kritik af både dommerne og Brentfords spillestil, trak danskeren da også bare på smilebåndet.

- Jeg synes, vi har nogle meget, meget dygtige dommere. Jeg tror, der er fire på banen og et VAR-rum også. Det har aldrig været sværere at score et mål i fodbold. To af vores mål blev annulleret mod Liverpool, og ingen af dem blev vinket for offside i første omgang,

- Men jeg er meget glad for, at han (Klopp, red.) roser os og giver kredit for det gode arbejde, vi gør på vores offensive dødbold, lød det fra Thomas Frank til Metro.

Brentford er nu placeret på syvendepladsen i Premier League. To point efter Liverpool.