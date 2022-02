Langer ud efter United-stjerne: - Bare hold kæft

Manchester Uniteds brasilianske midtbanespiller, Fred, har givet et interview med et medie i hjemlandet, og det trækker flere overskrifter i England.

Nu langer den tidligere engelske landsholdsspiller Gabby Agbonlahor også ud efter spilleren.

I interview med TNT Sports erkendte Fred nemlig, at Manchester Uniteds nuværende situation, hvor de står uden permanent træner, langtfra er optimal.

- Jeg synes, at det er en smule dårligt, at vi ikke har en [permanent cheftræner, red.]. I øjeblikket handler det hele om kortsigtede målsætninger. Vi ved ikke, hvordan det bliver efter den her sæson, lød det således fra Fred.

Og de kommentarer møder altså nu kritik.

Således kommer Gabriel Agbonlahor, der er tidligere engelsk landsholdsspiller og har spillet for Aston Villa, med en klar opfordring til Manchester United-spilleren: Hold mund.

- Jeg forstår det bare ikke. Du har leveret en fantastisk præstation mod Leeds, som I slog. Fred scorede og har en stor kamp i aften (mod Atlético Madrid onsdag, red.) - stop med at tale! Hvorfor taler disse spillere så meget?

- Jeg forstår det bare ikke. Hvis jeg var [Ralf] Rangnick, ville jeg tænke: Åh, endnu en lille spiller taler nu. Bare hold kæft, og fortsæt med at præstere på banen, siger Gabby Agbonlahor til talkSPORT.

Manchester United spiller onsdag aften mod Atlético Madrid i den første af to ottendedelsfinaler i Champions League. Kampen afvikles i Madrid.