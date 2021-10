Laudrup advarer Gerrard: Gør det ikke

Steven Gerrard har på det seneste været sat i forbindelse med cheftrænerjobbet i Newcastle, efter at den nordengelske klub blev købt af en saudiarabisk investeringsfond.

Gerrard omtalte tidligere Newcastle-projektet som 'interessant', men ifølge Brian Laudrup bør Liverpool-legenden ikke foretage et skifte til St. James' Park.

Laudrup, der fra 1994 til 1998 tørnede ud for den skotske storklub, var i weekenden tilbage på Ibrox, hvor han efter 1-1-kampen mod Hearts mødtes med Steven Gerrard.

- Spekulationerne om Newcastle vil fortsætte, indtil de nye ejere rent faktisk beslutter sig for, hvem der skal flytte klubben fremad.

- Men som jeg skrev i min klumme i sidste uge, så mener jeg ikke, at det er det helt rigtige for Gerrard lige nu, og jeg har ikke ændret min holdning, lyder det således fra Brian Laudrup i hans klumme for Daily Mail.

- Den første træner, der bliver hentet ind til dette ekstremt rige Newcastle-hold, vil altid være en midlertidig løsning. Uanset hvem der kommer ind, så kommer det til at handle om overlevelse i den her sæson, samt at løfte truppen til et nyt niveau henover to-tre år.

- Den næste træner, der bliver hentet ind derefter, kommer til at nyde godt af det arbejde og vil forventes at levere trofæer.

Ifølge Brian Laudrup ved alle, at Steven Gerrard drømmer om Liverpool-jobbet, men ifølge den danske landsholdslegende er en nedrykningskamp med Newcastle altså næppe det rette skridt for Rangers-bossen.

