Laudrup tog ham på fersk gerning

Michael Laudrups styre i Swansea var herligt, mener Jonjo Shelvey, der selv kom til klubben i 2013 efter en skidt tid hos Liverpool.

Kulturchokket fra storklubben til den mindre walisiske enhed, som Laudrup havde bearbejdet og vundet ligacuppen med, var stort, husker han.

Da han ankom til holdets træningslejr i Amsterdam fik han hurtigt et tilbud, siger han i podcasten Studs up.

Shelvey nåede ikke at have Laudrup som manager længe. Foto: Simon Bellis/Ritzau Scanpix

Ashley Williams spurgte: 'Skal du med ud i aften?'.

Alle tog ud, selvom de skulle spille testkamp dagen efter, og Williams stødte ind i Laudrup, da han om morgenen kæmpede sig tilbage til sit værelse, mens træneren var på vej efter morgenmad.

- Var det en god aften?, spurgte den danske træner ifølge Shelvey.

Samme dag vandt de 2-0 over FC 's-Gravenzande.

Ashley Williams var en populær herre i klubben. Foto: Nigel Roddis/Ritzau Scanpix

Højbjergs åbne arme: Privat besked overraskede

Shelvey fortæller, at Laudrup efter fyringen ønskede at lokke ham med til Qatar, men kom fra det, da han fra anden side blev forsikret om, at midtbanespilleren ikke ville tage med, eftersom han kun var 24 år gammel og stadig havde mange gode år på topplan i sig.

Shelvey ville dog gerne have set et tilbud med mange nuller for enden.

- Det er en forretning og en kort karriere, lyder det fra den nu 29-årige Newcastle-spiller.

Den har man hørt før: Laudrup snørede de unge spillere, selvom den aktive karriere for længst var forbi. Foto: Lars Poulsen

Bankmandens Brøndby-hemmelighed

Opkald fra Laudrup ændrede alt

Det var dog ikke kun Laudrups rolige gemyt udenfor banen, der imponerede ham. Til træning blev der kun fokuseret på at spille fremad, hvilket faldt i Shelveys smag.

Og så trådte Laudrup også selv ind og brillerede.

- Han gik virkelig forbi tre mand og lobbede den over keeperen. Han kunne slet ikke bevæge sig i den alder, men han havde alligevel et andet gear.

Dansk sammenbrud: Helt uvirkeligt!

- Det ændrer sig ikke