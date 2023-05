Leeds og Kristensen tæt på mareridt

Leeds og den danske landsholdsspiller Rasmus Nissen Kristensen ligner nedrykkere fra Premier League.

Søndag havde holdet chancen for at spille sig i foreløbig sikkerhed over stregen, men på London Stadium tabte holdet 1-3 til West Ham.

West Ham, der torsdag spillede sig i Conference League-finalen mod Fiorentina, kom tidligt bagud 0-1, men profilerne Declan Rice og Jarrod Bowen vendte kampen på hovedet, inden Manuel Lanzini lukkede den i overtiden.

Nissen Kristensen var for fjerde kamp i træk under den nye manager Sam Allardyce henvist til at spille den noget uvante plads som stopper i en firebackkæde, og det startede lovende.

Efter 17 minutter sparkede spanieren Rodrigo udeholdet foran efter et langt indkast, og i det følgende kvarter kunne danskeren og holdkammeraterne gøre sig realistiske håb om tre point.

Men efter godt en halv time blev Leeds-defensiven spillet tynd, og Rice omsatte ved bageste stolpe Jarrod Bowens tippede indlæg.

Samme Bowen gjorde efter 72 minutter ondt værre for Leeds efter endnu et flot opsat angreb, og i overtiden lukkede Lanzini ballet efter lækre brasilianske driblinger og et oplæg af Lucas Paqueta.

Leeds har to point op til Everton over stregen før sidste spillerunde, hvor Leeds hjemme møder Tottenham, og Everton har besøg af Bournemouth.

Leicester kan med en sejr over Newcastle mandag passere Leeds bagfra og gøre redningsaktionen endnu vanskeligere.