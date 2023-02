Leeds smider gylden mulighed på gulvet

Manchester United var godt og grundigt nede i sækken hjemme på Old Trafford, men storklubben reddede æren og fik uafgjort med fra onsdagens opgør mod Leeds United.

Gæsterne, der mandag fyrede træner Jesse Marsch, spillede i perioder rigtig god fodbold og var foran med 2-0 efter to lynscoringer i hver sin halvleg.

Men Marcus Rashford og Jadon Sancho sørgede for, at Manchester United hjemme på Old Trafford fik 2-2 og et enkelt point med videre.

United-træner Erik ten Hag var en presset mand, da han kunne se sit mandskab komme bagud 2-0. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Det betyder, at Manchester United på tredjepladsen i Premier League kravler op på 43 point. Leeds er nummer 16 med 19 point.

Det vil gæsterne formentlig ærgre sig over, for de gav værterne et chok, allerede inden der var gået et minut af onsdagens opgør.

Wilfried Gnonto fik plads til at drible sig i en god position på kanten af feltet, og så smadrede han bolden i nettet via indersiden af stolpen.

Den havde Manchester United ikke set komme.

Annonce:

Men hjemmeholdet fik alligevel sat skik på spillet og skabte masser af store chancer før pausen. Blandt andre Alejandro Garnacho og Marcel Sabitzer misbrugte gode muligheder.

Træner Erik ten Hag har fået ros for at få styr på tropperne i Manchester United.

Særligt Marcus Rashford har vist højt niveau under den hollandske træner, men efter onsdagens kamp vil nogen fans måske undre sig.

Normalt spiller englænderen i venstre side af banen, hvorfra han har scoret i næsten alle sine seneste kampe, men onsdag var han flyttet over til højre.

Jadon Sancho scorede målet til 2-2. Det sørgede for, at Manchester United ikke led nederlag hjemme på Old Trafford. Foto: Dave Thompson/Ritzau Scanpix

Måske derfor var hans indflydelse minimal før pausen. Og da han i anden halvleg blev flyttet over i den anden side, så det ud til at være for sent.

Kort efter pausen strøg Crysencio Summerville til baglinjen og sparkede bolden med retning mod midten af feltet. Men inden den kom så langt, ramte den Raphaël Varane, som vinklede den i eget net.

Men så stemplede Rashford ind. Diogo Dalot krøllede bolden ind i feltet, hvor den engelske stjerne steg op og scorede sit mål nummer 12 i 14 kampe.

Annonce:

Efter chokstarten på anden halvleg fandt Manchester United igen sit spil og begyndte at skabe chancer.

Jadon Sancho kom på banen, og han kvitterede for tilliden efter 70 minutter.

Efter elegante kombinationer med Luke Shaw sparkede han bolden i nettet og afværgede nederlaget.