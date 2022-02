Leeds United fyrer Marcelo Bielsa

Yorkshire-klubben Leeds United skal på udkig efter en ny træner, efter klubben søndag fyrede argentineren Marcelo Bielsa.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Fyringen sker efter 0-4 nederlaget til Tottenham lørdag og kommer i kølvandet på en lang række dårlige resultater, hvor det er blevet til otte nederlag i de seneste 11 kampe.

Udover den forfærdelige point-høst har Leeds ligeledes lukket mål ind i hobetal.

Hele 20 mål har de indkasseret i de seneste fem kampe, hvor de blandt andet løb ind i et 0-6 nederlag til Liverpool.

Andrea Radrizzani, der er bestyrelsesformand i Leeds, fortæller, at beslutningen har været svær.

- Det her er den sværeste beslutning jeg har skulle tage i min tid i Leeds, når man tænker på, hvor meget succes Marcelo har haft i Leeds.

- Jeg er dog nødt til at agere i klubbens interesse, og jeg tror, at en ændring er nødvendigt nu for at sikre overlevelse i Premier League.

Også sportsdirektør Victor Orta satte ord på beslutningen.

- Jeg vil gerne takke Marcelo for sit engagement og dedikation, og jeg ønsker ham alt godt fremover.

- Det er ærgerligt, at hans periode i klubben skal slutte på denne måde, især når man tænker på klubbens resultater de seneste år, men vi kan ikke gemme os for de seneste resultater.

Leeds United skriver ligeledes på sin hjemmeside, at klubben vil annoncere en ny træner i morgen.

De seneste skrækkelige resultater for Leeds endte med at koste Bielsa jobbet. Foto: Molly Darlington/Ritzau Scanpix

Den iltre argentiner kom til Leeds i 2018, hvor han sidenhen har ellers leveret flotte resultater og fik klubben op i Premier League i 2020. Den efterfølgende sæson sluttede klubben på en imponerende 9. plads.

Denne sæson har dog langt fra været lige så god, og på trods af en fin åbning på sæsonen har Leeds-defensiven stået pivåben, og klubben har allerede indkasseret 60 mål på blot 26 kampe.

Nederlaget på 0-4 til Tottenham blev altså Bielsas sidste kamp i spidsen for Leeds, der nu skal finde en ny træner, der kan slukke ildebranden og få klubben væk fra nedrykningsstregen.

66-årige Bielsa har blandt andet tidligere været cheftræner i Athletic Bilbao, Marseille, Lazio og Lille.