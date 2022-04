Legende afslører privat samtale: - En katastrofe

Manchester United-legenden Paul Scholes var ikke sky for at dele sin private samtale med Jesse Lingard om klubbens krise efter nederlaget til Arsenal

Det er ingen hemmelighed, at Manchester United er i krise, og der ikke er udsigt til, at den slutter lige foreløbigt.

Den tidligere Manchester United-legende Paul Scholes kunne ikke dy sig for at involvere hele verden i sin samtale med Jesse Lingard, der foregik et par dage før Arsenal-kampen lørdag, som Unitede tabte 1-3.

- Det er et stort rod.

- Det er en katastrofe i omklædningsrummet. Jeg havde en kort snak med Jesse Lingard den anden dag, og jeg er sikker på, han ikke har noget imod, at jeg siger, omklædningsrummet er en katastrofe, sagde Paul Scholes ifølge Independent.

Træner i United, Ralf Rangnick, ville efter kampen ikke svare direkte på Scholes' udtalelser, da han blev spurgt om det på et pressemøde.

- Det ved jeg ikke, du må spørge Jesse Lingard, hvis du har denne information, sagde han.

- Der er selvfølgelig en stor skuffelse efter en kamp som denne og kampene mod Liverpool og Everton. Jeg tror, hele holdet kommer fint ud af det med hinanden. Jeg ser ikke, der et problem med atmosfæren i omklædningsrummet.

Ralf Rangnick er midlertidig træner i Manchester United. Til sommer bliver han erstattet af hollandske Erik Ten Hag. Foto: Ian Kington/Ritzau Scanpix

Der må unægteligt være nogle frustrationer blandt United-spillerne, og Bruno Fernandes' missede straffespark har med garanti ikke givet ham mere selvtillid.

Cristiano Ronaldo står som regel altid på spring til at tage et straffespark, men denne gang overlod han det til sin portugisiske landsholdskammerat uden protest.

- De er begge straffesparksskytter. Cristiano fortalte mig efter kampen, at han ikke følte sig frisk nok til at tage det, og derfor gjorde Bruno det, sagde Ralf Rangnick.

Det er uvist, om Ronaldo ikke følte sig frisk nok, fordi han stadig er ved at komme sig over tabet af sin nyfødte søn tidligere på ugen.

En tragedie, der betød, at han heller ikke var med mod Liverpool tirsdag.

Torsdag skal United forsøge at finde oprejsning, når de møder Chelsea i Premier League.