Legende hudfletter United: - Det er bare forfærdeligt

Manchester United havde alt at spille for. Der var fortsat en Champions League-plads inden for rækkevidde, og på den modsatte banehalvdel stod Huddersfield. Det detroniserede mandskab, der for længst har været dømt til nedykning. Tre point lå og ventede. Troede de fleste.

Sådan gik det bare ikke. Det endte 1-1 i søndagens opgør, og dermed er United ude af kampen om en placering i top 4. Til stor ærgrelse for manager Ole Gunnar Solskjær, der erkendte, at mandskabet ganske enkelt ikke har præsteret godt nok over en en hel sæson.

Men det er ikke kun de manglende point, det er galt med, hvis man spørger den tidligere United-legende Gary Neville. Den nuværende ekspert har svært ved at se en frugtbar fremtid for holdet i dets nuværende forfatning. Særligt i lyset søndagens tristesse.

- Vi taler om Huddersfield, der har været i problemer hele sæsonen. Du ser på dem, og de har ikke kvaliteten, men jeg vil alligevel hellere se på dem end de, der spiller i rødt (United, red.), siger Gary Neville ifølge Sky Sports.

- I det mindste kan du identificere dig med dem (Huddersfield, red.). Der er intet, jeg kan lide ved det her United-hold. Det er bare forfærdeligt. Kig på dem. De er en trist gruppe mennesker, siger eksperten.

Paul Pogba kommer ikke til at spille Champions League i næste sæson. I hvert fald ikke hvis han bliver i United. Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

Manchester United har en enkelt kamp tilbage i sæsonen, når man lukker Premier League mod Cardiff på søndag. Her vil en sejr i bedste fald medføre et enkelt hop frem i tabellen fra en plads som nummer seks til nummer fem.

Det giver adgang til Europa League, men det er en ringe trøst i forhold til alternativet på første klasse, der længe så sandsynligt ud - indtil United indledte en miserabel slutspurt på sæsonen.

De seneste fire Premier League-kampe har blot kastet to point af sig.

