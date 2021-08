Legende hylder danskerkøb: - Et mesterstykke

Natten til søndag viser Ekstra Bladet eksklusivt det store boksebrag fra Las Vegas, hvor Manny Pacquiao skal bokse for første gang i to år i en kamp for VM-bæltet. Få adgang her (Ekstra Bladet+).

Jannik Vestergaard skiftede for en uge siden Southampton ud med Leicester og fik lyndebut i sidste weekend mod Wolverhampton.

29-årige Vestergaard fik den sidste halve time i 1-0-sejren, og spørger man den tidligere engelske landsholdsprofil John Barnes, har Leicester lavet et scoop med købet af den store dansker.

- Jannik Vestergaard er et fantastisk køb af Leicester. Han er meget erfaren, god på bolden og giver dem kvalitet, siger John Barnes, der i dag blandt andet er ekspert for SpilXperten.com.

Leicester betalte godt og vel 130 mio. kr. for danskeren, og det mener Barnes er noget af en røverpris.

John Barnes roser klubbens indkøbspolitik, og købet af Vestergaard er ifølge den tidligere Liverpool-spiller endnu et bevis på det:

- De laver meget kloge køb af erfarne spiller, som kan hjælpe dem. Endnu en gang er det er mesterstykke af Brendan Rodgers (manager i Leicester, red.).

Joachim Andersen, der her jagter Jack Grealish i EM-semifinalen, er efter EM skiftet til Crystal Palace. Foto: Lars Poulsen

Også en anden danske landsholdsforsvarer får rosende ord med på vejen af Barnes. Han mener, at det er godt set af Crystal Palace at hente ham denne sommer.

- Joachim Andersen er en god spiller. Det så vi i sidste sæson, selvom Fulham rykkede ned. Han er en god forsvarer, en god organisator og en leder.

- Han vil virkelig hjælpe dem - særligt med tanke på at Gary Cahill ikke er der længere, siger John Barnes.

Joachim Andersen startede ude i Premier League-premieren mod Chelsea, men blev skiftet ind i anden halvleg ved stillingen 2-0 til Champions League-vinderne.

Chelsea scorede en enkelt gang mere kort efter indskiftningen af Andersen.

Crystal Palace og Joachim Andersens møder lørdag eftermiddag danskerklubben Brentford, der med en 2-0-sejr over Arsenal fik en drømmestart på tilværelsen i Premier League.

Brentford-træner Thomas Frank fortalte, at både han og spillerne havde tårer i øjnene ved slutfløjt, da de vandt playoff-kampen og kvalificerede sig til Premier League i foråret.