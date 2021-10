Legende i bizar video

Flere brugere på sociale medier var chokeret over en video af Paul Scholes, hvor legenden er i gang med at give datteren en pedicure med sin mund

Paul Scholes fortæller, at han haft haft bedre weekender, efter at en video på datterens Instragram, hvor den 46-årige United-legende ser ud til at bide i sin 20-årige datters tånegl, er gået viral.

Den tre sekunder lange video blev lagt op som en Instagram-story, hvor datteren Alicia havde skrevet 'True Love', imens hendes far var i gang med en utraditionel pedicure.

Kommentarerne væltede ind på sociale medier, hvor flere blandt andet kaldte videoen ulækker.

Paul Scholes kommenterede et par dage efter på den unødige opmærksomhed, da han ligeledes på en story på det sociale medie skrev om en kommentar, han havde fået, hvor der stod 'drop dead':

'En af de sødere kommentarer, jeg har fået denne weekend. Jeg har haft bedre weekender,' skrev Manchester United-legenden i en story på Instagram ifølge Daily Mirror.

Ikke nok med de mange beskeder, der gjorde grin med videoen, måtte Paul Scholes også se sin tidligere klub Manchester United blive pulveriseret på hjemmebane af rivalerne fra Liverpool hele 5-0.

Og det kan godt være, at der går lang tid, inden Paul Scholes ikke længere skal høre om videoen med sin datter.

Liverpool-fansene sang nemlig flere gang om videoen under søndagens kamp...