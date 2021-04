Legende i spil: - Alt er muligt

Jose Mourinho blev tidligere på ugen fyret som Tottenhams cheftræner efter godt 17 måneder i jobbet, og nu skal London-klubben ud og finde en ny chef.



I den forbindelse er tyske Jürgen Klinsmann blevet nævnt som en mulig kandidat, og selv vil han ikke afvise, at et comeback til Tottenham kan komme på tale.

Jürgen Klinsmann var flyvende i sin korte Spurs-karriere. Foto: Ritzau Scanpix

Jürgen Klinsmann spillede nemlig for Tottenham ad to omgang - første i 1994/95 og siden i 1997/98. Siden han lagde støvlerne på hylden i 2003, har tyskeren blandt andet været landstræner for Tyskland og USA, ligesom han har været cheftræner hos Bayern München og Hertha Berlin.

Nu er han ikke afvisende over for et job hos Spurs.

- Jeg siger dig, alt er muligt i livet, siger Jürgen Klinsmann ifølge ESPN FC og tilføjer:

- Jeg troede aldrig, jeg ville træne Tyskland ved et VM. Jeg troede aldrig, jeg ville træne USA i seks år eller Bayern München. Så vi må se om et par måneder, hvem der bliver Tottenham-manager.

José Mourinho blev aldrig en succes i Totteham. Foto: Ritzau Scanpix

Resten af sæsonen skal den blot 29-årige Ryan Mason agere trænervikar hos Tottenham.

Foruden Jürgen Klinsmann er flere landstrænere og den tyske succestræner Julian Nagelsmann blevet nævnt som emner i Tottenham.