Legende jubler: Forventer total dominans

I sig selv er det opsigtsvækkende: To Europa Cup-finaler udelukkende bestående af engelske hold.

Det er aldrig sket før i Europa Cup-turneringernes 64-årige historie, at det samme land står for 100 procent af finaledeltagerne.

Og det er sådan set også første gang nogensinde, at den samme by kan prale af tre hold i finalerne.

Det er opsigtsvækkende, at det hold, der så ventes at vinde det engelske mesterskab, Manchester City, ikke er blandt de fire hold.

OG én af verdens mest populære og rigeste klubber, Manchester United, såmænd heller ikke er med.

Men dominansen er voldsom og står i skærende kontrast til situationen for bare få sæsoner siden, hvor engelske hold i fem sæsoner (2012-13 til 2016-17) blot kunne prale af to semifinaler som de bedste resultater i Champions League, og hvor spanierne buldrede hen over dem.

Det åbner selvfølgelig for en række spørgsmål og lige så selvfølgeligt: En række klare overbevisninger fra talrige fodboldfans og eksperter.

For er der en grund til, at engelske hold i den grad har sat sig på tronen i europæisk fodbold? Eller er det et eksempel på fodboldens vidunderlige kompleksitet.

'Bliv ikke overrasket'

For Chelsea måtte trods alt igennem en straffesparksturnering for at slå Eintracht Frankfurt, og måske kan du huske Tottenhams kvaler i gruppespillet, hvor Christian Eriksens scoring i 80. minut i næstsidste runde sikrede en smal 1-0-sejr over Inter.

Det var lige præcis nok til, at englænderne kneb sig foran italienerne - og siden videre fra gruppespillet på reglen om indbyrdes kampe.

Tottenham var i øvrigt kun var bedre, fordi man havde scoret et vitalt udebanemål i Milano.

Glenn Hoddle er ikke i tvivl. Tottenham-legenden, der gik forrest, da Spurs senest var i en europæisk finale (i 1984 mod Anderlecht), tror på en ny æra for engelsk fodbold.

Han mener, at spaniernes dominans er slut for nu, og at vi kan se frem til flere slutkampe bestående udelukkende af engelske hold.

Det sagde han i engelske BT Sports tv-studie torsdag aften.

Sådan har Klopp forvandlet Liverpool

- Det er fantastisk for engelsk fodbold, og du kan se, at disse fire klubber bliver endnu stærkere.

- Bliv ikke overrasket, hvis finaler fremover bliver fulde af engelske hold, lød det.

Glenn Hoddle har de seneste mange år gjort sig som ekspert efter en stor karriere i specielt Tottenham og på det engelske landshold op gennem 1980'erne. Foto: David Klein/AP/Ritzau Scanpix

Han blev bakket op af Martin Keown, Arsenals forsvarskæmpe gennem en lang række sæsoner. Han pegede på mændene bag holdene, managerne: Maurizio Sarri, Unai Emery, Jürgen Klopp og Mauricio Pochettino.

- Deres kvalitet, og kvaliteten af deres arbejde nu. Jeg mener, at det bliver bedre hele tiden, konstaterede han.

Spansk fodbold har med enkelt undtagelser siddet tungt på de to europæiske turneringers fornemmeste plads.

Se blot her

2014: Real Madrid-Atlético Madrid og Sevilla-Benfica

2015: FC Barcelona-Juventus og Sevilla-Dnipro

2016: Real Madrid-Atlético Madrid og Sevilla-Liverpool

2017: Real Madrid-Juventus og Manchester U-Ajax

2018: Real Madrid-Liverpool og Atlético Madrid-Olympique Marseille

Af de 20 finaledeltagelser de seneste fem sæsoner har Spanien taget 11 og vundet ni af ti finaler!

Spørger man Sam Wallace, der er avisen Daily Telegraphs Chief Football Writer, som det hedder, er mere loren ved tanken.

- At tro på et dynasti med engelsk dominans i begge turneringer må jeg fastslå, at der er for mange forhindringer, skriver han.

Sådan gik det: Vinterens 11 pletskud og forbiere

Det er bestemt ikke møntet på Europa League-status, hvor Arsenal og Chelsea fra begyndelsen har tromlet igennem og synes at være de helt rette finaledeltagere.

De er robuste nok

- Chelsea og Arsenal var fra start farlige jævnfør deres økonomi og deres respektive managers' ambitioner med turneringen fra start, skriver han og tilføjer, at kun fem andre hold fra Deloittes top 30 over Europas rigeste klubber var at finde i turneringen; Inter, Napoli, Sevilla, Benfica og Zenit Skt. Petersborg, skriver han.

Men om det kalder på en æra for engelske hold i Europa er mere tvivlsomt, konstaterer han og tilføjer, at Liverpool og Tottenham begge ligger udenfor top 6 i Europa, når det drejer sig om økonomi. Her troner paradoksalt nok de to Manchester-hold sammen med Barcelona, Real Madrid, Bayern München og PSG.

- Hverken Liverpool eller Spurs er små anliggender, og de er robuste nok til at stå imod den form for spiller-udsalg, der er sket for mindre klubber, der de senere år har klaret sig godt i Champions League.

Det er sket før, at den samme nation har haft fire finalister i Europa Cup-turneringerne. Men vi skal tilbage til 1990, hvor der var tre turneringer, og hvor Serie A var i en liga for sig. Dengang vandt AC Milan Mesterholdenes Europa Cup med 1-0 over Benfica, mens Juventus slog Fiorentina i UEFA Cup-finalen, og Sampdoria vandt Pokalvindernes Europa Cup med sejr over Anderlecht.

Det bliver første gang siden 1984, at engelsk fodbold render med to europæiske titler i samme sæson. Dengang var det i øvrigt Liverpool og Tottenham.

Vælger man at se bort fra Pokalvindernes turnering, er det sket seks gange i historien, at en nation har taget tre ud af fire pladser

1980 (Vesttyskland), 1990 (Italien), 1995 (Italien), 1998 (Italien), 2014 (Spanien) og 2016 (Spanien).

