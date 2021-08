Legende ramt af forfærdelig sygdom

Han vandt Ballon d'Or i 1964 og huskes særligt for sine 237 mål i 404 kampe på 11 sæsoner for Manchester United.

Nu kommer 81-årige Denis Law med en trist melding. Han er således ramt af forskellige former for demens.

- Jeg mærker, hvordan min hjerner forringes, og hvordan min hukommelse spiller mig et puds i situationer, hvor det er ude af min kontrol, siger Law i en pressemeddelelse, som The Athletic gengiver.

- Jeg forstår godt, hvad der sker, og derfor vil jeg tage fat i situationen nu, mens jeg er i stand til det. For jeg ved, at der kommer en dag, hvor jeg ikke forstår det, og jeg hader tanken om det lige nu, siger Law.

Denis Law, som han huskes i Manchester United-trøjen. Foto: Ritzau Scanpix

Denis Law er ramt af både Alzheimers og såkaldt vaskulær demens, der også kaldes for blodpropsdemens eller kredsløbsbetinget demens.

- Du håber ikke, at det sker for dig selv og laver måske jokes omkring det, mens du ignorerer de tidligere tegn, fordi du ikke vil have, at det skal være sandt.

- Du bliver vred, frustreret, forvirret og derefter bekymret - og bekymret for din familie, fordi det er dem, der mærker det, siger Law.

Da coronapandemien var på sit højeste fortalte Law, at han håbede, at den ville gøre folk mere venlige over for hinanden.

- Jeg vil ikke have, at folk skal være kede af det, hvis jeg glemmer steder, mennesker eller datoer, for folk skal huske, at jeg har nydt alle disse minder, og jeg er heldig at have oplevet, hvad jeg har i mit liv, siger Law.

I 1963/64-sæsonen scorede han 46 mål for Manchester United, hvilket stadig gør ham til den mest scorende United-spiller på en enkelt sæson. Samlet har kun Wayne Rooney og Bobby Charlton scoret flere mål for klubben.

Manchester United-legenden vil fortsat se sin gamle klubs kampe på stadion og melder, at han er begejstret for manager Ole Gunnar Solskjærs seneste indkøb.

Udover Manchester United har Denis Law også spillet i Manchester City, Torino og Huddersfield, ligesom han spillede 16 år på det skotske landshold, hvor det blandt andet blev til deltagelse ved VM i 1974.

Tidligere er også fem spillere fra Englands VM-vindere i 1966 ramt af demens. Alex Ferguson har også begivet sig ind i dødskampen og vil reducere hovedstød.