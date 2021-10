Legende rister dansk profil: - Rusk op i ham

Tyske Robert Huth, der var med til at vinde Premier League med Leicester, er ikke imponeret af Jannik Vestergaards præstationer for FA Cup-vinderne

Kasper Schmeichel fik selskab af en landsmand i Leicesters omklædningsrum, da Jannik Vestergaard i sommerens transfervindue skiftede fra Southampton.

Men hvis man spørger tyske Robert Huth, der sammen med Wes Morgan udgjorde midterforsvaret foran Schmeichel i den eventyrlige mesterskabssæson 2015-16, så har den danske landsholdsspiller ikke været nogen forstærkning af Leicester, der efter sidste sæsons FA Cup-triumf har haft svært ved at finde formlen på succes i denne sæson. Det siger den tyske klublegende i et interview med Spilxperten.

Robert Huth og Kasper Schmeichel gjorde Leicester til mestre. Foto: Ritzau Scanpix

- Han har haft nogle okay kampe, nogle gode kampe, og hvis vi skal være ærlige, så har han haft nogle, der ikke var så gode siger Huth om Jannik Vestergaard, der heller ikke imponerede tirsdag, da han fik den laveste karakter i den danske startopstilling, da Ekstra Bladet vurderede Danmarks 1-0-sejr over Østrig:

Tyskeren ser først og fremmest Jannik Vestergaard som gardering for den skadede Wesley Fofana.

- Hvis Fofana ikke var blevet skadet, tror jeg slet ikke, at Leicester ville have været ude på markedet og hente ham.

- Når jeg ser ham og de egenskaber, han har, han en en stor fyr med masser af power, ville jeg gerne se ham bruge dem lidt mere. At han var det 'vilddyr' på banen, han tydeligvis er i stand til at være. Folk ville slå ihjel for den fysik, og uanset om vi kan lide det eller ej, er fodbold et fysisk spil.

- Du er nødt til at bruge din krop og din styrke. Det er lidt sådan, 'gå ud og brug det. Vær det frygtelige vilddyr på banen, som angribere ikke har lyst til at spille mod', lyder opfordringer fra Robert Huth, der selv var lidt af en krabat i de fysiske dueller.

- Jeg kender ham ikke personligt, men jeg tror, at der er nogen, som er nødt til at ruske op i ham. Van Dijk har den samme form for statur, og han bruger sin fysik fantastisk. Du kan ikke komme forbi ham. Det er noget, Vestergaard kunne arbejde med, vurderer Robert Huth.

Det er ikke begge danskere i Leicester, der imponerer Robert Huth. Foto: Ritzau Scanpix

Mens Robert Huth ikke står lige foran et medlemskab i Jannik Vestergaards fanklub, så er respekten for den gamle holdkammerat Kasper Schmeichel anderledes solid.

- Jeg synes, han er enestående. Det har han altid været. I hvert fald, mens jeg var sammen med ham i Leicester. Han var fantastisk som målmand - og i ligeså høj grad som leder. Næsten som en ekstra anfører, fortæller Robert Huth til Spilxperten.

- Jeg er ikke overrasket over, hvad han har bedrevet - både på landsholdet og med Leicester, siden jeg indstillede min karriere. Han er i en flot forfatning. Jeg håber, at han kan spille tre-fire år mere - og måske endda i længere tid end det, roser Robert Huth sin gamle holdkammerat.

