Legende saver storklub over: - Det er ynkeligt!

Alarmklokkerne begynder stille og roligt at ringe på Stamford Bridge.

Chelsea sejler rundt for tiden, og søndag aften blev Graham Potters mandskab kørt ud på røv og albuer af Manchester City, som vandt med 4-0 uden skyggen af problemer.

I pausen af kampen på Etihad Stadium savede Alan Shearer London-klubben midtover.

- Ud fra Chelseas standard, så er den præstation ikke acceptabel, lød det fra fodboldlegenden, inden han fortsatte:

- Jeg vil sige, de manglede energi og karakter. Alle de der ting. Jeg er ligeglad med, hvor mange skader du har. Du kan stadig gøre en indsats. Det gjorde de ikke, og det er pinligt.

Chelseas indsats i FA Cuppen var pinlig. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Ifølge The Sun stoppede Alan Shearer ikke her. Han havde flere hårde ord at sende mod Chelsea.

- De er så dårligt, når de angriber. Det er ynkeligt fremme på banen. Hvor er bevægelsen? De har intet offensivt.

- De er nødt til at give fansene noget nu. De skal vise, de går op i klubben, for de her 45 minutter var ikke okay.

Stillingen efter de første 45 minutter var 3-0, så den kriseramte Premier League-klub fik rettet en smule op på katastrofen i anden halvleg.

Chelsea får mulighed for revanche torsdag aften, når Fulham venter på udebane i Premier League.