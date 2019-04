Legende stor-hylder Højbjerg: Har gjort det exceptionelt

Det vil være til at forstå, hvis Southamptons Pierre Emile Højbjerg smiler lidt mere end sædvanligt i disse dage.

Den 23-årige midtbanespiller gør en glimrende figur som kaptajn i Premier League klubben, og modtager i øjeblikket store roser for sine præstationer på grønsværen fra både fans, spillere og eksperter.

Se også: Højbjerg hyldes efter mål og pragtpræstation

Nu har endnu en beundrer af den hårdtarbejdende dansker så meldt sig under fanerne. En beundrer, som i Southampton-regi vel godt kan påstås at være den største af de største.

Matthew Le Tissier, som tilbragte hele sin aktive karriere fra 1986 til 2002 i klubben, og som går under navnet Le God blandt de rød og hvid-stribede fans, er særdeles begejstret for danskeren, som rykkede til England fra Bayern München i sommeren 2016.

Legenden er helt på det rene med, at en klub som Southamptons kan får problemer med at holde på danskeren, hvis han bliver ved med at levere, som han har gjort i indeværende sæson. Men han håber dog på, at klubben kan vride mindst en sæson mere ud af deres kaptajn.

- Han har gjort det exceptionelt. Men jeg tror ikke, at han tager videre til sommer. Hvis han spiller en fantastisk sæson mere, hvis han fortsætter, som han har gjort i denne sæson, så kommer der selvfølgelig nogle og kigger på ham. Sådan er det jo i fodbold, sagde Le Tissier lørdag til Sky Sports.

Matthew Le Tissier nåede at spillede 443 kampe for Southampton og står noteret for 161 scoringer. Teknikeren var den første midtbanespiller til at nå 100 mål i den bedste engelske række, og har desuden scoret på 47 ud af 48 straffespark gennem karrieren.

Eneste afbrænder materialiserede sig i 1993, da Nottingham Forest keeper Mark Crossley blev stopklods for en ellers fejlfri rekord. Crossley har siden kaldt redningen for den vigtigste i sin karriere.

Højbjerg og resten af de nuværende Saints spillere tager lørdag mod Wolves hjemme på St. Mary's Stadium.

Se også: Højbjerg fester - historisk ydmygelse

Se også: Pierre-Emile erkender: - Jeg havde ham nok lidt for tidligt i mit liv

Har 260 kilometer til træning: Mød Superligaens superpendler