Legende sviner Eriksen: - Han burde ikke være på holdet!

Christian Eriksen startede endnu engang på bænken, da Tottenham blev udmyget af Bayern München på eget græs med 7-2. Senere i opgøret blev han dog skiftet på banen.

Tottenham-legenden Graham Roberts mener dog ikke, at Christian Eriksen burde være i nærheden af førsteholdet efter danskerens ageren over for klubben i sommerens transfervindue.

- Hvis Christian Eriksen havde underskrevet en ny kontrakt med Tottenham, havde han også spillet i går (red. tirsdag). Jeg synes dog slet ikke, at han burde være på bænken. Han burde slet ikke være i nærheden af førsteholdet, siger Graham Roberts i et interview med talkSport.

- For han har været ude og sige, at han ønsker at forlade klubben, og du kan ikke have spillere i klubben som fortæller, at de ønsker at spille for en anden klub, fordi det vil skabe en dårlig stemning i klubben, siger han.

Graham Roberts, der nåede at spille 209 kampe for Tottenham og blandt andet var anfører, da Spurs vandt UEFA Cup'en mod Anderlecht i 1984, forstår desuden ikke, hvorfor den danske stjerne endnu ikke er blevet solgt fra klubben.

- Hvis jeg gik til manageren og fortalte, da jeg spillede, at jeg gerne ville væk, så var jeg blevet solgt få dage efter.

Den tidligere Tottenham-stjerne mener derfor, at klubben hurtigst muligt at nødt til at skille sig af med Christian Eriksen, hvis danskeren ikke ønsker at være i klubben.

- Logoet på trøjen er større, end hvilket som helst navn der står bag på. Hvis du har spillere i din klub, som ikke vil spille for klubben, så er de nødt til at smutte, siger han.

Christian Eriksen har kontraktudløb med Tottenham i sommeren 2020. Den danske stjerne har spillet i klubben siden 2013.

