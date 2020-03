Legende tvivler: - Bliver svært for Liverpool

John Barnes tror ikke, at Liverpool er på vej tilbage til tidligere tiders dominans, for det er ifølge fodboldlegenden svært at bevare en dominerende position igennem flere år

De er vant til storhedstider i Liverpool.

I 70'erne og 80'erne var 'The Reds' dominerende i både England og Europa, og efter en lang tørke drømmer Liverpool-tilhængerne nu om, at de er gået ind i en ny storhedstid.

De vandt Champions League sidste år og står på tærsklen til at vinde det første mesterskab i 30 år, når Premier League ellers på et tidspunkt bliver genoptaget.

Liverpool har de seneste år været det vel nok bedste hold i verden – som de var, da John Barnes kom til klubben i slutningen af 80'erne.

Efter ti år på Anfield banker hjertet for de røde. Barnes drømmer også om en ny storhedstid, men han tror ikke på det.



En af de største John Barnes var i slutningen af 80'erne og i 90'ernes begyndelse blandt de bedste spillere i engelsk fodbold, og nogle regner ham endda som en af verdens bedste i den periode. Han blev født på Jamaica, men flyttede som barn til England, og som 17-årirg debuterede han i 1981 for Watford. Barnes blev i 1987 solgt til Liverpool og fik ti sæsoner på Anfield. Som venstre wing scorede han hele 22 gange, da klubben i 1990 senest vandt mesterskabet, og det blev til 407 kampe for klubben. Barnes var en fortryllende dribler, men blev sidst i karrieren rykket ind på den centrale midtbane og var forbi Newcastle og Charlton, inden han i 1999 sagde stop. Det blev til 79 kampe og 11 mål for England, og han er den mørke spiller med tredjeflest landskampe - kun overgået af Ashley Cole og Rio Ferdinand. Barnes blev flere gange årets spiller og blev i 2005 en del af det engelsk fodbolds hall of fame. Han anses som en af de største Liverpool-spillere igennem tiden. Vis mere Luk

For fodbolden har ændret sig så meget, at han har svært ved at se dynastier dominere mange sæsoner i træk.

- Det bliver svært for Liverpool og ethvert andet hold at bevare den dominerende position igennem flere år.

- Hvordan ved vi, at Liverpool kan holde sammen på holdet? Det er det første.

- Nummer to er, at klubber som City og United kan sige, at nu bruger vi bare flere hundrede millioner pund på at få de bedste spillere, så vi kan vinde ligaen, siger John Barnes, der taler med Ekstra Bladet i sin egenskab af ambassadør for SpilXperten.

Han peger på forskellen fra nu og dengang, han selv spillede.

Der solgte topklubberne sjældent deres bedste spillere. De blev i mange sæsoner og gjorde det muligt at fastholde kontinuiteten og succesen år efter år.

- Spillerne blev i ti år, derfor var man i stand til at vinde i ti år. Nu forlader de deres klubber for penge. Vi har set det med Torres, Suárez og Coutinho. Det skete ikke i gamle dage.

- Vi holdt sammen på holdet og købte måske en eller to. Og nummer to og tre kunne ikke bare bruge 500 mio. pund. De arbejdede med, hvad de havde, og købte også en eller to, siger John Barnes.

John Barnes var en central figur i Liverpools seneste storhedstid for 30 år siden. Foto: Peter Robinson/PA Photos

Det var organisk, som Liverpool-legenden siger, men nu er de helt urealistiske penge blevet en del af fodboldens natur.

- Hvis nogen pludselig beslutter, at de har en milliard pund til at købe de bedste spillere, så kan de vinde ligaen. Det gør det svært for et hold at være dominerende.

- Vi ser det også i Champions League. De små klubber kan slet ikke konkurrere med de store drenge på grund af den finansielle situation, siger John Barnes.

