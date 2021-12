Legende vender tilbage

Med vanvittige 717 kampe for Chelsea kender John Terry de fleste kroge af storklubben.

Den legendariske Chelsea-anfører vender nu tilbage til London-klubben, skriver den på sin hjemmeside.

Her bliver han trænerkonsulent på klubbens akademi. Terry skal samarbejde med trænerne og dele ud af sin store erfaring fra sin 20-årige spillerkarriere samt sin tid som assistenttræner i Aston Villa, hvor han var fra 2018-2021.

Han vil blandt andet være til stede ude på træningsanlægget Cobham.

- Vi er glade for at byde John velkommen tilbage til Cobham i en rolle, der vil involvere coaching og mentor for den næste generation af unge spillere i vores akademi, siger chef for ungdomsafdelingen Neil Bath.

- Det siger sig selv, at Johns erfaring, både som en verdensklassespiller og på det seneste som assistenttræner i Premier League, vil være uvurderlig for alle.

- Han vil være en fantastisk mentor for vores spillere og et fantastisk aktiv for vores trænerteam. Vi kan ikke vente på, at han kommer i gang, lyder det forventningsfuldt.

Den 41-årige englænder begynder på deltid i starten af januar.

John Terry kom til Chelsea som 14-årig i 1995 og spillede i klubben frem til 2017.