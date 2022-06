Legenden ikke i tvivl: Eriksen er en no-brainer

Fans, medier, eksperter, kritikere, spillere, trænere.

Et væld af mennesker med et passioneret forhold til international og dansk fodbold har gennem de seneste måneder snakket om og skelet til Christian Eriksen.

Mestendels på grund af hans imponerende comeback - og i forlængelse af det: hans fremtid.

For hvor pokker ligger den?

Det er et samtaleemne, der synes at gå ind i sin absolut afgørende fase for én af dansk fodbolds største spillere nogensinde.

Mange fordele i London

Der er Brentford, der har ham i stalden en uges tid endnu.

Så er der Tottenham Hotspur, der i første omgang syntes at være det mest oplagte valg med Antonio Conte som manager, flere gamle venner i truppen, Champions League på programmet, muligheden for at spille med helt oppe i toppen af Premier League, og så det faktum, at klubben ligger i London, hvor Eriksen føler sig hjemme.

Faktisk synes det svært at se, hvorfor han ikke skulle foretrække Spurs...

Og så er der Manchester United.

Den falmede gigant, der igen-igen forsøger at genrejse sig. Nu med Erik ten Hag som manager. Her er pengene nok store, og han lært hollænderen at kende i vinter, da han trænede med i Ajax.

Christian og Bruno: Spændende

Står det til Gary Pallister, så er koblingen mellem United og Eriksen virkelig spændende. Altså sådan virkelig spændende!

- Jeg synes, det er en no-brainer, hvis de kan få fingrene i ham. Forhåbentlig er der styr på hans medicinske problemer. I Brentford så vi, at han stadig har utrolige evner - og på en fri transfer er det en no-brainer, sigerden tidligere forsvarsstjerne til Metro.

En ikke uvæsentlig pointe, som Peter Schmeichels gamle holdkammerat i velmagtsdagene i 1990'erne noterer sig er Eriksens position - og Bruno Fernandes...

- Jeg spekulerer på, hvordan det mon vil fungere, når nu Bruno Fernandes også er i klubben. Det må ten Hag finde ud af. Jeg synes dog ikke, at man kan få for mange kvalitetsspillere på et hold, siger han og tilføjer, at der nu nok skal være rigeligt med spilletid til begge stjerner.

Christian Eriksen har kontraktudløb i Brentford 30. juni og kan derefter skifte kvit og frit til en anden klub.

