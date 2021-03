Legenden Peter Lorimer er død

Den mest scorende Leeds-spiller i historien er her ikke mere.

Peter Lorimer er død i en alder af 74 år. Han har været på hospice siden februar.

Den skotske midtbanespiller scorede 238 mål for klubben - og dermed er han med afstand, den spiller, der banket bolden i kassen flest gange. Nummer to på listen er John Charles, der har scoret 157 mål.

Peter Lorimer har fået fred. Foto: Mike Egerton/Ritzau Scanpix

Peter Lorimer var med i Don Revies storhold i 60'erne og 70'erne. Han spillede 676 kampe for klubben i to perioder fra 1962-79 og 1983-85.

Lorimer har den lidt triste ære at være en del af et stort sportsøjeblik - nemlig da Sunderlands målmand Jim Montgomery i 1973 med en superredning forhindrede ham i at udligne i FC Cup-finalen.

Den skotske midtbanespiller blev født i Dundee i 1946. Han stoppede sin karriere i 1986. Han blev klubbens første ambassadør i 2013.

Han har spillet 28 landskampe for Skotland.

