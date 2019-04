Legenden udstilles i reklame: Jeg gik ikke over grænsen

Der er ikke meget at udsætte på Ryan Giggs' karriere på fodboldbanen: Næstflest kampe i Premier League, flest assists og hele 13 gange mester med Manchester United.

Men karrieren skæmmes af én ting: Den otte år lange affære med broder Rhodri Giggs' kone, Natasha, mens United-spilleren selv var gift.

I 2011 blev det hele afsløret, da fodboldstjernens affære med modellen Imogen Thomas så dagens lys, og glansbilledet af Manchester United-ikonet blev flået i stykker.

I februar blev der så rippet op i sagen igen, da Rhodri Giggs pludselig dukkede op i en reklame for et betting-firma. Her var der mange referencer til broderens berømte sidespring.

- Man tjener intet på at være loyal, siger Rhodri Giggs blandt andet i reklamen.

Fodboldspillerens bror fortæller, at han egentlig har tilgivet ham for et par år siden. Derfor var han klar til at lave sjov med det. Foto: Ritzau Scanpix

Nu fortæller han, hvorfor han gik med til det.

- Jeg er kommet videre. Jeg har faktisk tilgivet ham for et par år siden. Der var mange ting, jeg kunne have gjort, men jeg blev forelagt det her. Det var godt instrueret og udført godt, siger han i briternes udgave af Go'Morgen Danmark.

- Negativitet er ikke godt. Det er sundt at komme videre.

I Good Morning Britain fortælles det, at andre medlemmer af Giggs-familien har reageret på reklamen og kaldt den 'over grænsen'.

- Jeg synes, han gik over grænsen. Det gjorde jeg ikke, siger han til sit forsvar.

Rhodri og Ryan har ikke talt sammen i syv år.

