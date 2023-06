Legendens vilde plan: Vil svømme over kanalen

Skotsk fodboldlegende tager drastiske metoder i brug for at samle penge ind til teenager med sjælden hudsygdom

Der er 33 kilometer, han er 70 år, og det vil i grove træk tage 16 timer.

Alligevel kaster Graeme Souness 18. juni i bølgen blå for at krydse Den Engelske Kanal.

Alene for at hjælpe en syg 14-årige pige, han har lært at kende.

Det fortæller han til tv-programmet BBC Breakfast.

Isla Grist kommer som han fra Skotland, og hun lider af Epidermolysis bullosa, en sjælden hudsygdom.

- Hun gør det her ved mig hver gang. Hun er en stor inspiration for mig – selv i min alder, siger Souness i tv-indslaget, hvor han kæmper med at holde tårerne tilbage.

'Det mest utrolige menneske, jeg nogensinde har mødt'

Og det siger en hel del. For Souness er – og har altid været – en hård nyser.

Som spiller var han blandt branchens hårde hunde op gennem 1970’erne og 1980’erne for Middlesbrough, Liverpool og det skotske landshold.

Men Isla Grists sygdom og hendes måde at håndtere den på, har slået benene væk under ham.

- Hun er det mest utrolige menneske, jeg nogensinde har mødt, siger han og henviser til hendes livsmod trods den vanskelige sygdom, der er en sjælden og arvelig sygdom, der dækker det meste af huden med blærer, og som der ikke findes nogen kur mod.

Graeme Souness var i mange år fodboldmanager efter karrieren som spiller. Siden fulgte en lang periode som ekspert på tv. Her i selskab med Jamie Redknapp og Jamie Carragher i 2014. Foto: David Klein/AP/Ritzau Scanpix

Souness’ håb er at samle 1,1 millioner pund ind til den såkaldte Debra-velgørenhed, der støtter de omkring 5000 mennesker i Storbritannien, der lever med sygdommen.

Det ondeste og mest ubehagelige

For den 14-årige Isla går dagen med at være bundet ind i bandager, der skiftes tre gange om ugen, hvilket er meget smertefuldt.

- Denne her sygdom…det er den ondeste og mest ubehagelige sygdom. At et ungt menneske kan være så modigt…siger han i interviewet.

Epidermolysis bullosa er en barsk og uhelbredelig sygdom, der angriber huden. Her ses amerikanske Matthew Barber, der er angrebet. Foto: Neal C. Lauron/AP/Ritzau Scanpix

- Og hun er bevidst om, hvilken effekt det har på hendes forældre, så derfor hjælper hun dem. Hun er meget særlig, og hun er virkelig … og jeg er … hun frembringer tårer hos mig, hver gang vi er sammen, siger han nærmest grådkvalt.

Graeme får selskab på turen af Islas far, Andy, samt fire andre svømmere på turen, der er sat til at begynde 18. juni.

Ambitionen er, at de penge, de samler ind, skal bruges på tests af medikamenter, der kan forbedre livskvaliteten hos de syge.