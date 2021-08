Legender nedgør Arsenal: Det var mænd mod drenge

Arsenal og Brentford åbnede fredag aften den nye Premier League-sæson. Her nuppede oprykkerne fra Brentford til nogens overraskelse en 2-0 sejr, og fik dermed en drømmestart i sin første sæson i den bedste engelske række i 74 år.

Omvendt fik Arsenal den værst tænkelige start. Ifølge den tidligere Manchester United-spiller Gary Neville skal London-holdet desuden være meget bekymret over måden, man tabte på.

- De blev kørt rundt med. Fodbold er et svært spil, når dine midterforsvarer bliver leget med af modstanderens angribere, og det er, hvad der skete i aften (fredag, red.), sagde Gary Neville til Sky Sports.

- Der er ikke noget værre, end at tænke på sit hold som svage. Brentford har kigget på dem og tænkt 'ja tak, vi snupper jer', og det er den værste følelse. Arsenal-fans kommer til at gå herfra og tænke, 'vi blev kørt over', fortsatte Neville.

Arsenal var uden sine to angribere Alexandre Lacazette og Pierre-Emerick Aubameyang, der begge havde lagt sig med sygdom. Men selv om de havde været med, har Gary Neville svært ved at se, hvad strategien er i Arsenal for tiden.

- Jeg ved ikke, hvad planen er i Arsenal. Transfervinduet har ikke være godt, de er dårlige til det sammenlignet med andre klubber. Jeg forstår ikke strategien, og jeg forstår ikke retningen. Jeg synes, de har en meget talentfuld træner, men selv hvis han fik alle til at spille op til deres bedste, tror jeg ikke, det er nok til top fire, lød det fra Gary Neville.

Danske Christian Nørgaard kom på måltavlen i kampen, da han headede et langt indkast ind i anden halvleg. Et indkast, der vel at mærke fik lov til at ramme jorden dybt inde i det lille Arsenal-felt.

Det var en anden tidligere Premier League-spiller Jamie Carragher mildest talt heller ikke imponeret over.

- Hvordan man skal beskrive Arsenals forsvarspil ved situationen? Det er bare Arsenal.

- Det er svagt. Det er mænd mod drenge. Ny sæson, samme gamle historie, sagde den tidligere Liverpool-spiller.

Arsenal skal forsøge at revanchere sig næste søndag, når holdet på hjemmebane møder Chelsea.