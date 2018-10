Leicester føler sig snydt for straffespark mod Arsenal

Leicester City med Kasper Schmeichel på mål måtte som Arsenals ni foregående modstandere forlade banen som tabere i mandagens kamp i Premier League.

London-klubben vandt 3-1, efter at Leicester var kommet foran på et selvmål af Arsenals Héctor Bellerín i det 31. minut.

Men cirka et kvarter forinden burde dommer Christopher Kavanagh have tildelt udeholdet et straffespark samt vist Arsenals Rob Holding ud.

Det mener Leicesters manager, Claude Puel.

- Efter min mening var det et straffespark og en udvisning. Og på det tidspunkt, hvor vi dominerede kampen, kunne vi have fortsat vores stærke præstation med 11 mod 10, siger Puel om situationen, da Rob Holding tilsyneladende havde hånd på bolden i sit eget straffesparksfelt.

Holding havde få sekunder forinden fået et gult kort, og skulle ifølge Puel have fået endnu et.

Fra den anden ende af banen var Kasper Schmeichel heller ikke i tvivl om, at Leicester skulle have haft straffespark.

- Vi fik ikke noget hjælp af dommeren. Jeg har aldrig set et tydeligere straffespark, siger Schmeichel ifølge Sky Sports.

På trods af det manglende straffespark og den måske manglende udvisning til Arsenal kom Leicester foran 1-0. Derefter begyndte Arsenal og især anfører Mesut Özil at få skik på spillet.

Kort før pausefløjtet udlignede den tyske midtbanespiller, og i anden halvleg scorede den indskiftede Pierre-Emerick Aubameyang yderligere to gange for hjemmeholdet.

Özil tweetede efter sejren, at Arsenal havde spillet "sexet" fodbold, og at han var stolt over at være anfører.

- Det var en rigtig god præstation af Mesut Özil i dag, siger Arsenals manager, Unai Emery.

Sejren var Arsenals tiende i træk på tværs af alle turneringer.

Torsdag er Sporting Lissabon modstanderen på udebane i Europa League, før Crystal Palace venter i Premier League på søndag.

