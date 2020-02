Leicester misser andenpladsen

Leicester kunne med en sejr spille sig på andenpladsen i Premier League fredag aften, men det lykkedes ikke for Kasper Schmeichel og co.

Leicester var på besøg hos Wolverhampton, og opgøret endte 0-0, og det kunne gæsterne være ganske tilfredse med.

For kort før pausen fik Wolverhampton annulleret en hovedstødsscoring af VAR i en af de situationer, hvor det er umuligt at se forseelsen med det blotte øje.

Samtidig spillede Leicester med ti mand i det sidste kvarter efter en udvisning.

Resultatet betyder, at Leicester på tredjepladsen har 50 point efter Manchester City, der har et point mere for en kamp færre.

Wolverhampton ligger nummer syv med 36 point.

Kasper Schmeichel måtte reddede med en fodparade efter ti minutter, da Diogo Jota forsøgte sig, og opgøret skulle helt hen til det 44. minut, før bolden fandt vej til netmaskerne.

Det var Schmeichel, der måtte se sig passeret på et hovedstød fra Willy Boly, efter at Wolverhampton havde taget et kort hjørnespark, hvorefter bolden blev sendt ind i feltet.

Målet blev dog annulleret af VAR for offside på Jota i forbindelse med det korte hjørnespark. Næppe mange på stadion kunne se noget strafbart i situationen, men alle måtte bøje sig for videobillederne.

De to hold gik derfor til pause med 0-0, og det var stadig stillingen efter en time, hvor opgøret var helt åbent.

Med et kvarter igen blev Leicester så reduceret til ti mand, da Hamza Choudhury modtog sin anden advarsel i kampen.

Choudhury gled i en situation og begik et klart frispark, og så var Leicester i undertal, og der var lagt op til et stormløb fra hjemmeholdet.

Raúl Jiménez forsøgte sig uden held på et hovedstød efter et indlæg fra indskiftede Adama Traoré, og Jimenez var særdeles tæt på i tillægstiden med endnu et hovedstød.

