Leicester og Leeds rykker ud af Premier League

To nedrykningsplaceringer skulle afgøres i søndagens sidste spillerunde af Premier League

Leicester City og Leeds United rykker ned og skal spille Championship-fodbold fra næste sæson.

Det står klart efter søndagens sæsonafslutning i Premier League, hvor Everton sikrede overlevelse ved at slå Bournemouth.

Leeds trak nitten sammen med Leicester i søndagens sæsonafslutning i Premier League. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix

Tidligere på måneden blev det slået fast, at Southampton ligeledes rykker ned - klubben slutter som nummer sjok i den bedste engelske række.

Alt på spil

Mesterskabet og kampen om de fire Champions League-pladser var afgjort.

Men for Everton, Leicester og Leeds var ALT på spil i søndagens sæsonafslutning.

Everton havde som den eneste klub af de tre muligheden for helt selv at afgøre nedrykningskampen. Det krævede en sejr over Philip Billing og Bournemouth.

Sam Allardyce formåede ikke at føre Leeds til endnu en sæson i Premier League. Foto: Scott Heppell/Ritzau Scanpix

Først snublede Leeds mod Tottenham, der vandt med hele 4-1. Trænerlegenden Sam Allardyce lykkedes altså ikke med at føre Leeds til overlevelse i den bedste række, og dermed blev det kun til to sæsoner i Premier League for traditionsklubben.

Nervepirrende minutter

Med Daniel Iversen på kassen sørgede Leicester til gengæld for spænding til det sidste.

Mestrene anno 2016 vandt knebent over West Ham med 2-1.

Leicester-spillerne håbede på en Bournemouth-scoring til det sidste. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

De blåklædte Leicester-spillere stod på græstæppet og holdt vejret i fem nervepirrende minutter efter kampen, mens Bournemouth pressede på for en sen udligning mod Everton.

Men efter hele ti overtidsminutter på Goodison Park eksploderede stadion i overlevelsesjubel, og endnu en Premier League-sæson var en realitet for hårdt pressede Everton.

I den anden ende af tabellen sikrede Manchester United tredjepladsen med en sejr over Fulham.