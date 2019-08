Leicester og Schmeichel driller Lampards Chelsea

Trods flere halvlege med forrygende fodboldspil må Chelsea-træner Frank Lampard erkende, at to kampe er blevet til et enkelt point.

Søndag lagde Chelsea flyvende fra land hjemme mod Leicester, men måtte nøjes med 1-1 i et opgør, hvor gæsterne pressede gevaldigt på i slutfasen.

Chelsea fik en drømmestart og kom foran efter syv minutter.

Leicesters Wilfred Ndidi var uopmærksom, og så kom unge Mason Mount stormende og erobrede bolden og udplacerede Leicester-målmand Kasper Schmeichel.

1-0 til Chelsea var retvisende, da hjemmeholdet kom ud med fyr og flamme for at revanchere 0-4-nederlaget i første runde ude mod Manchester United.

I ugens løb tabte Chelsea i Super Cuppen mod Liverpool efter straffesparkskonkurrence, da Tammy Abraham misbrugte sit spark til sidst.

Den unge angriber var på bænken mod Leicester, mens nytilkomne Christian Pulisic startede inde. Det samme gjorde Andreas Christensen i det centrale forsvar, som igen oplevede en kamp, hvor modstandernes kontraangreb skabte panik.

Mason Mount var dog tæt på at øge til 2-0 efter 22 minutter, men i den modsatte ende var Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga ved at koste efter en halv time, da han skulle sætte spillet i gang efter en tilbagelægning.

Den 20-årige englænder har fået en god start på sæsonen. Foto: EDDIE KEOGH/Ritzau Scanpix

Målmandens førsteberøring blev uheldig, og det var lige ved at gå galt efter et pres fra Leicesters James Vardy.

Gæsterne sled sig generelt bedre ind i opgøret i de sidste 20 minutter inden pausen, og Chelsea kunne naturligt ikke holde det høje pres og tempo.

Med en halv time igen var Chelsea fortsat foran med et enkelt mål, og så blev Tammy Abraham sendt på banen i stedet for Olivier Giroud til et brøl fra tribunerne.

Leicester øgede dog presset, og Chelseas fans blev stille, da Ndidi revancherede sin store brøler fra første halvleg.

Efter et hjørnespark var Ndidi umarkeret, og han steg til vejrs og pandede bolden i mål til 1-1, mens César Azpilicueta var uopmærksom.

Kort efter var James Maddison helt fri, men hamrede bolden over målet, og Vardy bragede kort efter bolden lige forbi den ene stolpe.

Gæsterne truede på kontraløb hele tiden, og to minutter før tid var det så Youri Tielemans, der forsøgte at sikre tre point med et hårdt spark, som Kepa Arrizabalaga dog afværgede.

