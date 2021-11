Afviser rygter: - Det er respektløst

Ekstra Bladet kunne onsdag berette, at Manchester United har besluttet sig for at fyre Ole Gunnar Solskjær som manager i klubben.

Det har sat en masse rygter i gang, om hvem der skal overtage træner-sædet hos The Red Devils.

En af de navne, der er blevet hyppigt nævnt på rygtebørsen, er den tidligere Swansea og Liverpool-manager Brendan Rodgers.

Torsdag blev han spurgt ind til rygterne på et pressemøde, hvor nordireren manede rygterne til jorden.

- Først og fremmest er det virkelig respektløst, at du stiller det spørgsmål, når der stadig er en træner i klubben. For det andet kan jeg ikke kommentere på disse rygter, da de ikke er rigtige, svarede Brendan Rodgers og fortsatte.

- Jeg er stolt over at være her i Leicester City. Det eneste jeg fokuserer på er at blive klar til mødet med Chelsea i weekenden. Rygterne er frustrerende for fansene og spillerne, men det er noget, der er i den moderne fodboldverden.

Udover Brendan Rodgers er Ajax-manager Erik Ten Hag og Spaniens Luis Enrique blevet nævnt som potentielle afløsere.

Svingende efterår

Leicester City, der har Kasper Schmiechel og Jannik Vestergaard på holdet, har ikke haft det bedste efterår.

Holdet indtager lige nu en aktuel tolvte plads i Premier League. Den bedste engelske række er dog utrolig tæt, og The Foxes er blot fem point fra fjerdepladsen.

I Europa League har det ligeledes været op og ned for danskerklubben, hvor holdet lige nu indtager tredje-pladsen i gruppen med to kampe igen.

Intet er dog afgjort endnu, da det kun er tre point, der adskiller nummer et og nummer fire i gruppen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Leicester spillede senest 1-1 med Leeds United. Du kan se kampens to mål her: