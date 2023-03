Kritiserer sin egen chef: - Det føles mærkeligt

Jannik Vestergaard har præcis samme fornemmelse af Leicester-manager Brendan Rodgers, som Daniel Agger - de er begge gået fra hero til zero i løbet af kort tid

Brendan Rodgers er ikke en populær mand hos hverken Daniel Agger eller Jannik Vestergaard.

For den behandling de har fået af den engelske manager i først Liverpool og siden Leicester ligner til forveksling hinanden.

Mandag stillede Daniel Agger op i Offside og forklarede lidt om den konflikt, han havde med Rodgers.

I grove træk handlede det om, at Rodgers sagde ét og gjorde noget andet. Han havde gjort Agger til viceanfører og sagt, at holdet skulle bygges op omkring ham.

Men efter en landsholdssamling kom han hjem og var røget ud i kulden. Agger fik aldrig en forklaring, selv om han har jagtet det gennem årene.

Jannik Vestergaard har samme oplevelse og følelse af Brendan Rodgers som Daniel Agger. At gå fra at være værdsat til helt ude i kulden på ingen tid. Foto: Lars Poulsen.

Jannik Vestergaard kan genkende Daniel Aggers fortælling om forholdet til Brendan Rodgers.

- Jeg synes, at min situation i Leicester på flere måder minder meget om det, Agger oplevede i Liverpool. Fra at være værdsat i høj grad den ene dag til pludselig at være helt ude i kulden den næste uden en forklaring, man kan bruge til noget, siger Jannik Vestergaard til Ekstra Bladet.

Han uddyber:

- På en måde føles det næsten rart at vide, at der er en historik for, at Daniel Agger også har oplevet den der behandling; fra dag til nat helt ud af det blå, pointerer Jannik Vestergaard, der ikke bare har været i fryseboksen hele sæsonen.

Brendan Rodgers bruger slet ikke danskeren. Han har slet ikke fået ét minus spilletid i Premier League og kun blevet benyttet i tre pokalkampe i løbet af sæsonen.

- Jeg kan også genkende Aggers oplevelse i og med, at jeg virkelig følte mig ønsket af Brendan Rodgers.

Jannik Vestergaard er helt ude i Leicester-kulden. Han har slet ikke spillet ét minut i denne sæson i Premier League. Foto: Claus Bonnerup.

- Mens jeg var i Southampton, havde jeg kontakt til ham halvandet år inden, at jeg skiftede, hvor han ringede til mig, og vi havde personlige samtaler, og hvor han virkelig fik overbevist mig om, at jeg skulle skifte til Leicester.

- Jeg var allerede der meget tæt på at skifte fra Southampton til Leicester, altså halvandet år inden, det blev en realitet. Så Brendan Rodgers og klubben vidste præcis, hvilken spiller de købte med både mine stærke og svage sider, og det er svært at forstå, at jeg så fra det ene øjeblik til det andet pludselig ikke kan bruges. Det føles da mærkeligt, må jeg indrømme, siger Jannik Vestergaard.

Jannik Vestergaard (tv) var med til at spille Danmark i EM-semifinalen i 2021. Siden er han røget ud i kulden hos Brendan Rodgers i Leicester. Vestergaard mener den oplevelse, han har haft med Brendan Rodgers, ligner den Daniel Agger har haft med manageren, da han var i Liverpool. Foto: Lars Poulsen.

Danskeren fortæller, at der var nogle muligheder i andre top-5 ligaer i vintervinduet, men han stod til at blive far og ville ikke rejse ud af England.

Hans kone var tæt på at føde og havde fået forbud mod at rejse, og han ville ikke efterlade hende højgravid og alene i England.

Kontrakten med Leicester udløber næste sommer, men pilen peger mod en skilsmisse til sommer, hvor den 30-årige stopper skal ud og have spilletid i en af de fem store ligaer, så han igen kan blive landsholdsaktuel.

Her fortæller Daniel Agger om den følelse han oplevede, da Brendan Rodgers pludselig satte ham af holdet i Liverpool:

