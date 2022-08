Privatflyet er booket: Schmeichel skal til lægetjek

Kasper Schmeichels skifte til OGC Nice nærmer sig med hastige skridt. Det seneste nye i transfer-sagaen er, at et privatfly er blevet booket til at hente landsholdskeeperen i Leicester for at flyve ham til lægetjek i Sydfrankrig

Der er inden længe to gange landsholds-Kasper i den sydfranske storklub OGC Nice.

De seneste uger har der været mange rygter om, at den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel vil skifte Leicester City ud med OGC Nice.

Nu melder mediet Footmercato, at der er blevet booket et privatfly, der skal hente danskeren i Leicester, for at han kan komme ned og bestå lægetjekket.

De to klubber er blevet enige om en transfersum på én million euro, svarende til knap 7,5 millioner danske kroner, og danskeren har tidligere sagt ja til et skifte.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kasper Schmeichel vandt sensationelt Premier League tilbage i 2016 med Leicester og har siden også vundet FA cuppen. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Ud over lægetjekket mangler parterne kun at blive enige om længden på kontrakten.

Mediet skriver, at Schmeichel-lejren kræver en treårig kontrakt, hvis skiftet skal blive til noget. Meget tyder dog på, at parterne nok skal blive enige.

Annonce:

Kasper Schmeichel vil dermed blive holdkammerat med landsholdsangriberen Kasper Dolberg, der tager hul på sin fjerde sæson i Nice.

Ud over den danske keeper forventes det også, har Riviera-klubben netop præsenteret den tidligere Arsenal- og Juventus-stjerne Aaron Ramsey, mens den colombianske landsholdsspiller Wilmar Barrios, der senest har tørnet ud for Zenit Skt. Petersborg, også nærmer sig et skifte til Nice.

35-årige Schmeichel har spillet 478 førsteholdskampe for Leicester City og har aldrig spillet uden for Englands grænser. Keeperen starter derfor et nyt eventyr et nyt sted i Europa, når skiftet bliver offentliggjort.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Premier Manager: Her er de bedste angribere til spilstarten